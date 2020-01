San Lorenzo empezará la pretemporada con una cara nueva y con la intención de pelear la Superliga

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

San Lorenzo retomará mañana los entrenamientos en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores, con vistas a pelear el título de la Superliga del fútbol argentino, en donde marcha en el noveno lugar con 26 puntos.



El plantel mostrará apenas una cara nueva, que será la del mediocampista uruguayo, Diego "Torito" Rodríguez, quien hoy se realiza la revisación médica de rigor y de no haber sorpresas mañana se incorporará a la pretemporada del equipo.



El jugador de 30 años llegó a préstamo (procedente de Defensa y Justicia), sin cargo y con una opción de compra de 1.200.000 dólares por la totalidad de la ficha que pertenece a Xolos de Tijuana, México.



"Daré lo máximo para estar a la altura de las circunstancias, como este club se merece", declaró antes de ingresar a la revisación médica el jugador nacido en Montevideo.



Como resarcimiento al equipo azteca por la finalización del contrato antes de su vencimiento, se acordó la incorporación al club centroamericano del volante Alexis Castro, que finalizó su préstamo en Defensa y Justicia y no será tenido en cuenta por el entrenador Diego Monarriz.



La cesión del jugador sanjuanino será sin costo y si el equipo mexicano decide comprar el pase el mismo está valuado en cerca de dos millones de dólares.



Junto a la baja de Castro, también se confirmó que el volante Fernando Belluschi no seguirá en el plantel 'azulgrana', por lo que se tratará de compensar su ausencia con la llegada de Rodríguez.



El flamante presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, está llevando a cabo conversaciones con el titular de Racing Club, Víctor Blanco, por el pase del zaguero Alejandro Donatti y la cesión del delantero Héctor Fértoli como parte de la negociación.



Además, el Brujas de Bélgica acercó una oferta por el juvenil delantero Adolfo Gaich de 10 millones de dólares, que se consideró insuficiente debido a que la cláusula de rescisión del jugador es de 15 millones.



Sobre este tema, hay una disposición de la Comisión Directiva de elevar la cláusula del atacante de 20 años y que está en conversaciones con su representante, Pablo Caro, en llevarla a 20 millones de dólares.



San Lorenzo marcha en la novena posición en la Superliga, con 26 puntos, los mismos que comparte con Rosario Central y Racing, tiene como objetivo liderar o llegar lo más arriba posible en el campeonato.



Con ese objetivo, el plantel conducido por Monarriz comenzará mañana a las 9 la pretemporada en el predio del bajo Flores y a las 20.30 los jugadores concentrados arribarán al hotel Sofitel La Reserva Cardales, donde se desarrollará la puesta a punto del equipo.



El 'Ciclón' retomará el campeonato local el sábado 25 de enero cuando en el Nuevo Gasómetro reciba a las 19.40 a Estudiantes de La Plata, en partido por la fecha 17 del torneo.