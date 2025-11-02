El clásico cuyano terminó igualado sin goles. San Martín y Godoy Cruz protagonizaron un duelo intenso, con pocas emociones en las redes, pero con mucho en juego en la tabla de los promedios.

El arranque fue parejo y friccionado. Ninguno quiso regalar nada, sabiendo lo que se jugaban. El local intentó presionar arriba y tuvo la más clara a los 40 minutos: Auzmendi empujó la pelota al gol, pero el VAR intervino y anuló la acción por un offside previo.

San Martín respondió y obligó a Petroli a responder con una gran tapada. El arquero mendocino evitó lo que pudo haber sido el 1-0 verdinegro antes del descanso.

El segundo tiempo mantuvo la misma tónica: pierna fuerte, pocas chances y mucha tensión. El Verdinegro apostó por los contragolpes y la velocidad de sus extremos, mientras que el Tomba buscó con centros cruzados que no lograron inquietar a Avellaneda.

En los minutos finales, ambos equipos parecieron conformarse con el punto. San Martín cuidó el empate, sabiendo que una derrota lo hubiera dejado más complicado aún en la tabla de abajo.

Con este 0-0, San Martín llegó a 27 puntos en la tabla anual y comparte el último lugar con Aldosivi, aunque con mejor diferencia de gol (-14 contra -18). En los promedios, ambos registran 0.900 y cierran la clasificación. Por su parte, Godoy Cruz tampoco sale del fondo: suma 28 unidades y apenas se mantiene un escalón arriba.

Lo que se viene

San Martín deberá dar vuelta la página rápido. El próximo sábado 8 de noviembre recibirá a Lanús en Concepción, desde las 21:30, por una nueva fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Luego, el domingo 16 de noviembre, enfrentará un duelo directo por la permanencia cuando visite a Aldosivi, en Mar del Plata. Ese partido puede ser decisivo para definir quién sigue en Primera.

Panorama para el Verdinegro

Más allá del empate, el conjunto sanjuanino sigue en zona roja. No logra cortar la racha sin triunfos y necesita sumar de a tres para mantener viva la esperanza de permanencia.

El próximo compromiso en casa será una nueva oportunidad para que el Pueblo Verdinegro empuje desde las tribunas y acompañe al equipo en la lucha por quedarse en la máxima categoría.