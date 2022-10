San Martín redondeó un mes sin sumar puntos y eso complicó su futuro. Se quedó en el tramo final y a falta de una fecha para el final de la Primera Nacional quedó al borde de no meterse entre los equipos que van a disputar el reducido para el segundo ascenso a Primera. La derrota del domingo en Chaco ante For Ever por 2-1 tuvo olor a eliminación.

Es que el verdinegro (48 puntos) ya no depende de sí mismo y si este lunes, cuando se cierre la fecha 36, ganan Riestra (50) -enfrenta a Brown de Madryn a las 15.30- y Morón (39) -ante Instituto desde las 19-, automáticamente quedará afuera del reducido y sin nada por jugarse en la última fecha ante San Telmo en San Juan.

Así de complicado quedó San Martín en su incursión por Chaco. En el partido que no debía perder. Pero la obligación y desesperación por el resultado no lo dejó desplegar su juego. Falto de coordinación, sin sociedades, poca profundidad y con escasas opciones de gol, se fue quedando en el partido que tenía que aparecer pero no supo ni pudo resolverlo.

La urgencia le ganó el mano a mano y volvió a demostrar que de visitante todo es cuesta arriba. Porque cuando parecía que era el día para volver al triunfo con el gol de Matías Giménez, a los 12’, tras definir ante el centro de Lago, todo se fue complicando de inmediato. Ya que 4’ después, Martin Garnerone puso el 1-1, de penal, tras la infracción del arquero Avellaneda sobre Gaggi.

De ahí en adelante poco hizo el equipo de Antuña para volver a dominar. Un tibio remate de Lago y un cabezazo del ingresado Penco, en el complemento, fue muy poco para justificar una reacción.

San Martín falló y mal. No estuvo a la altura de lo que el partido y todo lo estaba en juego le pidió. Porque no fue solución el cambio de esquema ni el regreso al equipo de Sebastián González y Dante Álvarez. El equipo no tuvo creación ni juego por las bandas, una de sus mejores características, y más allá de ejercer presión arriba para que no le llegaran, tampoco supo resolver o darle claridad a sus ataques, que fueron escasos. Incluso muchos menos que en anteriores presentaciones de visitante, en las que también perdió, pero teniendo más protagonismo en los metros finales.

El equipo se fue desdibujando. No se encontró. Le costó decidirse si realmente quería arriesgar o cuidar el punto y fue cuando Chaco, con mucha fortuna pero convicción ofensiva puso el 2-1. Iban 22’ del complemento y el desborde por derecha terminó en un centro que se desvió en Lemos para dejar desacomodada a la defensa y a Garnerone solo en el punto del penal para fusilar a Avellaneda.

Lo que vino después fueron cuatro cambios, todos ofensivos, pero ninguno certero. La falta de profundidad se agudizó más y la desesperación se devoró las ilusiones de un San Martín que ya no depende de sí mismo y dejó sus esperanzas de ascenso en manos ajenas para llegar con chance a la última fecha de meterse en el reducido.

Principales posiciones: