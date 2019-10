Sandleris y el equipo económico analizaron con el FMI los programas fiscales y monetarios

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Guido Sandleris, y parte del equipo económico se reunieron hoy con los directivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar en el seguimiento de los programas fiscales y monetarios, informaron hoy fuentes oficiales. El presidente del BCRA se unió hoy en Washington a los secretarios de Política Económica, Sebastián Katz, de Finanzas, Santiago Bausili, y de Hacienda, Rodrigo Pena, que aguardan la llegada del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, para comenzar las reuniones técnicas con el staff del FMI. El gobierno argentino lleva consigo los resultados fiscales de septiembre pasado que presentó ayer Lacunza y que mostraron el cumplimiento de las metas fiscales establecidas en el acuerdo stand by. La reunión de hoy sirvió para que los técnicos del FMI comiencen a evaluar el grado de cumplimiento del acuerdo. "El encuentro de hoy fue para hacerle el seguimiento a los programas fiscales y monetarios, tanto cuantitativos como cualitativos", informaron desde Hacienda y remarcaron el carácter técnico de la misma. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, precisó ayer que "no está prevista" una definición sobre el desembolso pendiente de US$ 5.400 millones como resultado de la próxima reunión con las autoridades del FMI, que iniciaron en Washington y que el viernes culminarán con un encuentro con el ministro de Hacienda, que mañana arriba a dicho destino. Hasta ahora, el FMI desembolsó US$ 44.000 millones del total del stand by vigente y restan dos cuotas de 5.400 millones de dólares y una final de 2.300 millones de dólares, para completar la totalidad de los desembolsos. El cónclave de hoy se realizó en la sede del FMI en la capital estadounidense, mientras el organismo desarrolla la Asamblea Anual junto con el Banco Mundial. La delegación argentina hizo hincapié en el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias, para poder acceder al desembolso. "En los primeros nueve meses del año el superávit primario se ubicó en $22.892 millones (0,1% del PBI), mientras que en el mismo período de 2018 se alcanzaba un déficit de $ 153.315 millones (-1% del PBI)", informó el marte el Ministerio de Hacienda. Lacunza además detalló que de los fondos ya recibidos del FMI "la deuda cayó US$ 10.000 millones" con lo que desestimó que los recursos del Fondo se hubieran perdido a través de una "fuga de capitales". El director del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner y el jefe de la División América del Sur, Roberto Cardarelli, escucharon los datos presentados por los funcionarios del gobierno argentino y continuarán los encuentros técnicos con los miembros del FMI. El ministro Lacunza viajaba esta noche a Washington donde tiene previsto unirse a la delegación argentina y junto a Sandleris mantendrán otra reunión de máximo nivel con el subdirector del FMI, el estadounidense David Lipton. La intención es llegar a rubricar todas esas gestiones en un encuentro el viernes próximo con la flamante directora gerente del organismo, la economista búlgara Kristalina Georgieva, en lo que se considera una instancia decisiva.