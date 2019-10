Sandleris y el equipo económico comenzaron a negociar con el FMI para destrabar el desembolso

El presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris, y parte del equipo económico comenzaron a negociar con los directivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) la posibilidad de destrabar un desembolso de 5.400 millones de dólares por parte del organismo, dijeron hoy fuentes del Palacio de Hacienda. El presidente del BCRA se unió hoy en Washington a los secretarios de Política Económica, Sebastián Katz, de Finanzas, Santiago Bausili, y de Hacienda, Rodrigo Pena, que aguardan la llegada del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, para comenzar las reuniones técnicas con el staff del FMI. El gobierno argentino lleva consigo los resultados fiscales de septiembre pasado que presentó ayer Lacunza y que mostraron el cumplimiento de las metas fiscales establecidas en el acuerdo stand by. La reunión de hoy sirvió para que los técnicos del FMI comiencen a evaluar el grado de cumplimiento del acuerdo y que permita luego el desembolso de la quinta cuota del préstamo vigente que el organismo aprobó el año pasado por 57.100 millones de dólares. Hasta ahora, el FMI desembolsó 44.000 millones de dólares del total del stand by vigente y restan dos cuotas de 5.400 millones de dólares y una final de 2.300 millones de dólares, para completar la totalidad de los desembolsos. El cónclave de hoy se realizó en la sede del FMI en la capital estadounidense, mientras el organismo desarrolla la Asamblea Anual junto con el Banco Mundial. La delegación argentina hizo hincapié en el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias, para poder acceder al desembolso. El director del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner y el jefe de la División América del Sur, Roberto Cardarelli, escucharon el reclamo del gobierno argentino y se comprometieron a elevarlo al directorio para que lo considere. Luego de las elecciones primarias (PASO) del 11 de agosto, la economía argentina sufrió una fuerte corrida cambiaria que derivó en una salida de capitales como consecuencia del resultado electoral. Desde las PASO, el BCRA perdió 18.000 millones de dólares de sus reservas. El directorio del FMI se mostró reacio a aprobar el desembolso aun cuando el gobierno argentino cumplió con las pautas establecidas en el contrato del préstamo. Los funcionarios del organismo temen que los recursos del crédito stand by sirvan para financiar la salida de capitales y profundicen la corrida cambiaria en vísperas de las elecciones. El ministro Lacunza viajaba esta noche a Washington donde tiene previsto unirse a la delegación argentina para negociar nuevamente con los miembros del staff del FMI. Mañana, Lacunza y Sandleris mantendrán otra reunión de máximo nivel con el subdirector del FMI, el estadounidense David Lipton, en busca de apoyo a la aprobación del desembolso pendiente. La intención es llegar a rubricar todas esas gestiones en un encuentro el viernes próximo con la flamante directora gerente del organismo, la economista búlgara Kristalina Georgieva, en lo que se considera una instancia decisiva.