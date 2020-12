Sandra Quintero, ganadora de los $100.000: "Ya no voy a cocinar más en el fuego"

Sandra Beatriz Quintero resultó la ganadora del concurso Sanjuanino Solidario 2020 que organizan DIARIO HUARPE y Broker Andino. La creadora y principal cara del merendero "De todo corazón" ubicado en el barrio Oscar Raúl Gómez del departamento Caucete se llevó $100.000 del primer premio luego de recibir el apoyo del jurado y también del público.

Emocionada hasta las lágrimas y mientras recibía el cheque simbólico de manos de los organizadores, Sandra reveló en qué usará el dinero: "Ya no vamos a tener que seguir cocinando en el fuego". Es que todos los miércoles desde hace poco más de dos años viene dándoles la merienda a 60 chicos de su barrio y de zonas aledañas que el salón donde actualmente está el comedor que se lo prestó su suegra, Olga Pereyra.

Si bien es poco lo que puede hacer con el dinero que cuenta, tampoco basta con la ayuda que recibe de otras personas que también forman parte del merendero. Sin embargo, nunca baja los brazos y lo hace de manera desinteresada para que esos niños tengan al menos una merienda y de paso se lleven algo a su casa para compartir con sus familias.

"A veces los mismos chicos vienen con maderitas y leña para el fuego y que podamos hacer la leche. Nos hacen falta muchas cosas. Ahora a los niños no les podemos dar la comida por la pandemia, pero sí la leche. Vienen las mamás y la llevan. Son 60 niños y les damos los miércoles la leche, todo de nuestro bolsillo", relató la mujer.

Ya para Sandra haber estado entre una de las cuatro finalistas fue un premio en sí mismo. "No me lo imaginé, no sabía ni quién me nominó. Después, de tanto preguntar, me enteré quién fue: los chicos que cocinan me nominaron".

Pero una vez que se confirmó que el merendero "De todo corazón" fue ganador del Sanjuanino Solidario, Sandra no escondió la emoción ante las cámaras del programa Yo te invito. "Nos hacen falta sillas y mesas, también a veces nos faltan mercaderías. Pero lo que más necesitamos es una cocina", insistió.