Sanjuanino jugó en la Selección de Amputados y sueña con ver a Messi: “Me encantaría entrar con él a la cancha”

Hace ocho años tuvo un accidente automovilístico por el cual tuvieron que amputarle una pierna, pero el fútbol era su vida y no podía vivir sin jugarlo así que a los meses se puso a entrenar. Ahora, Adrián García tiene un sueño, entrar con Lionel Messi a la cancha del Estadio del Bicentenario en el partido de este martes.

El joven tiene 28 años y una pierna ortopédica que lo ayuda a movilizarse. Dice que juega al fútbol desde que tiene memoria y el accidente que tuvo no lo detuvo. “El fútbol era todo para mi así que volví a jugar”, cuenta a DIARIO HUARPE.

Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Le fue tan bien con su pasión que hace cuatro años llegó a ser parte de la Selección Argentina de Fútbol para Amputados. Actualmente juega en la Liga Nacional para Entre Ríos ya que en San Juan aún no hay un equipo formado en el que sólo haya personas amputadas. No obstante, el sanjuanino vive y entrena en su provincia natal y directamente se encuentra con sus compañeros en los partidos que se llevan a cabo en diversas provincias. Gracias al deporte ya conoció y jugó en Córdoba, Buenos Aires, San Luis, Chaco y hasta Corrientes. Acá también es parte de la secretaría de Deportes del departamento Rawson donde es profesor de fútbol.

Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Adrián es fanático de la Selección y apenas se enteró de que en la Dirección de Discapacidad iban a repartir algunas entradas se fue a hacer fila en la puerta del área. Llegó a las 17 del domingo y este lunes a las 9.30 aproximadamente le dieron el esperado ticket.

Foto: gentileza.

Uno de los amigos de Adrián es Diego Ponce, un joven de 28 años que este lunes estuvo haciendo fila junto a él para conseguir su entrada para ver el partido de Argentina – Brasil.

A Diego también le amputaron la pierna después de un accidente que tuvo en el 2019, cuando iba en moto por las calles del departamento San Martín y lo chocó una camioneta. Después de eso empezó a jugar al vóley sentado en la Secretaría de Deportes y en noviembre del 2020 se sumó al equipo de fútbol adaptado en el que hay personas con diversas discapacidades.

“El fútbol me encanta, lo juego desde que tengo cinco años, pero cuando tuve un accidente pensé que no iba a poder volver a jugar a la pelota y acá estoy empezando de nuevo. Aunque admito que me costó un poco porque yo era derecho y me quedó la pierna izquierda”, comenta Diego.