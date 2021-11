Más de 20 horas de fila en Discapacidad para tener un ticket y ver Argentina en San Juan

Votaron y se fueron a esperar en la puerta de la Dirección de Discapacidad. Así fue el domingo para las primeras personas que arribaron al área cerca de las 11 de la jornada electoral con el objetivo de conseguir entradas para ver el tan ansiado partido de Argentina –Brasil que tendrá lugar en San Juan. Los tickets comenzaron a entregarlos minutos antes de las 9 de este lunes, pero a ellas la espera de más de 20 horas no les importó.

La primera que llegó hasta la dirección ubicada en calle Rivadavia fue Teresa Chirino, una mujer de 59 años que fue a conseguir una entrada para su hijo de 45 años que es hipoacúsico. “Ayer voté y me vine así sin nada, pero anoche mi familia me trajo una sillita para estar más cómoda”, contó a DIARIO HUARPE.

El segundo lugar de la fila lo ocupaba Lorena Morales que llegó 11.30 del domingo sola para buscarle un ticket a su hijo Jeremías que tiene visión disminuida. Ella fue por un pedido especial de su niño: “Tratame de conseguir entrada, si el día de mañana no veo me voy a quedar tranquilo porque por lo menos voy a poder ver a la Selección ahora”, le dijo su hijo Jeremías.

Jeremías actualmente tiene 15 años, nació ciego, después de cinco operaciones lograron que recuperara algo, pero con el correr de los años sigue perdiendo definición y ya del ojo izquierdo no ve nada debido a un golpe de presión. “Voy a hacer un esfuerzo para tratar de conseguirte una entrada, no importan las horas que tenga que esperar”, le respondió Lorena. Es por eso que el domingo asistió a sufragar y después se fue directo a esperar.

Teresa, de amarillo, la primera que llegó a las 11 del domingo y Lorena, la segunda que arribó a Discapacidad. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Los terceros en la fila arribaron algunas horas después, a las 14.30, almorzaron, agarraron unas reposeras y se instalaron a esperar con paciencia en la puerta. Se trata de Jorge Avellaneda, con una discapacidad visual, que llegó junto a su esposa Adriana y su hija Jimena.

“Tengo muchas ganas de ver el partido porque no ha sucedido nunca en San Juan, no me lo quiero perder, es una fiesta hermosa y económicamente no estamos en condiciones de comprar una entrada así que preferí hacer un esfuerzo y esperar”, comentó Jorge.

Así se fue formando la fila que a las 8 de la mañana de este martes ya era de casi dos cuadras de largo porque llegaba hasta avenida España y calle Laprida. Efectivos policiales que se encontraban en las puertas del área estimaban que había alrededor de 1.200 personas. No obstante, muchas de ellas iban a volver a sus casas sin entrada porque se estima que iban a repartir cerca de 100, aunque este número nunca fue confirmado de forma oficial.

Para organizarse, las mismas personas que iban haciendo la fila hicieron 100 números y los repartieron según el orden en el que fueron llegando para evitar que otras personas se aprovecharan y trataran de adelantar lugares. “Acá nos organizamos con los números que hicimos y los repartimos para organizarnos y que nadie se vaya a colar”, manifestó una de las mujeres que esperaba con ansias obtener una para su hijo.

A las 8 las personas que estaban ahí comenzaron a perder la paciencia y cada unos cinco minutos aplaudían y gritaban para que empezara el reparto, el cual dio inicio minutos antes de las nueve.

Sobre la cantidad de tickets que entregaron, la directora de Discapacidad, Andrea Lépez, comentó en diálogo con este medio: “No tenemos el número porque apenas llegaron, comenzamos a repartirlas y vamos a hacerlo hasta que se terminen”.

De igual manera, la funcionaria les pidió a los sanjuaninos que “sepan entender” porque la cantidad que iban a entregar es limitada y no tenían posibilidad de conseguir más, ya que no se trata de un evento que organizan ellos.

Además, las que dieron desde esta área dicen que se destinaron exclusivamente para personas con discapacidad, por lo que no podrán revenderlas. A cada uno de los que llegó le dieron solo una entrada, pero tuvieron en cuenta algunas situaciones como las de quienes usan sillas de ruedas y en esos casos les dieron dos para que pudiera acompañarlos otra persona y no tuviera problemas con la movilización. También, para la entrega les solicitaron el certificado de discapacidad y el DNI. “Se entrega una por persona al titular, no puede venir una con varios carnets”, advirtió Lépez.