Santiago de Chile sin transporte público y declaración de Estado de Emergencia por los disturbios

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La intendenta de la Región Metropolitana de Santiago de Chile, Karla Rubilar, informó esta tarde que fue suspendido esta tarde el servicio de la totalidad de la red de transporte público de Santiago, Transantiago, como consecuencia de los disturbios que se siguen registrando en la capital chilena, por los que el presidente, Sebastián Piñera, decretó el Estado de Emergencia, y por lo que fuerzas militares ocupan las calles céntricas.



"Hemos tenido eventos de violencia hoy día que han generado disturbios en varios sectores de la capital y que nos han obligado a tener que sacar el transporte público de las calles porque no pueden transitar y obviamente por razones de seguridad también", indicó Rubilar.



Los manifestantes quemaron hoy colectivos que se anexaron al transporte público para contrarrestar la suspensión del Metro (Subte), que se mantendrá cerrado al menos hasta el domingo, aunque no se descarta que se el cierre se extienda hasta el lunes.



"Temporalmente se suspenden todas las operaciones de superficie por no contar con condiciones de seguridad para nuestros conductores y usuarios", fue el posteo formal del Transantiago en Twitter.



El alcalde (Intendente) de Santiago, Felipe Alessandri, dijo por su parte a la prensa que "la situación es caótica" y que no habrá clases en la comuna el lunes y martes.



Anoche, sobre el cierre de la jornada más violenta de las protestas que comenzaron el lunes, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) convocó a una protesta genera para el lunes, sobre la que aún no ha vuelto a haber información.



El jefe de la Defensa Nacional designado por Piñera al decretar el Estado de Emergencia, general de División Javier Iturriaga del Campo, especificó que estará prohibido cualquier evento masivo como “partidos de fútbol o conciertos que reúnan entre 2.000 o 3.000 personas”, debido a que para esto “lo faculta la Ley”.



Además del Estado de Emergencia, el gobierno del conservador Piñera invocó la Ley de Seguridad del Estado, una legislación que regula los delitos contra la seguridad interior del país y que endurece las penas.



La denominada “Evasión Masiva”, en la que cientos y cientos de jóvenes ingresaron sin pagar al Metro de Santiago de Chile durante esta semana, en protesta por el anuncio del aumento de los pasajes, dejó un saldo muy alto de daños en estaciones y trenes, que probablemente seguirá creciendo.



Las manifestaciones, a pesar de comenzar por el aumento del precio del boleto del Metro en Santiago, ya llegaron a ciudades como Rancagua, Viña del Mar y Valparaíso, Concepción y Punta Arenas, donde se han registrado algunos destrozos.



En las ciudades afectadas carabineros comenzarán a desplegarse con un mayor número de efectivos, y personal del Ejército de Chile fue llamado a “acuartelarse” para estar disponible para lo que dispongan las autoridades.



Desde el opositor Frente Amplio, la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez dijo a la prensa que "hoy el Gobierno renunció a la democracia”.



Y desde el Partido Comunista, la diputada Karol Cariola le pidió al presidente Piñera que revoque el Estado de Emergencia, expresando que dejarle el control a los militares es “un error absoluto”.



Mientras los militares con sus tanquetas llegaron a la emblemática Plaza Italia en Santiago, manifestantes encapuchados provocan destrozos de alumbrado público y semáforos, lo que llevó al accionar de Carabineros y Militares para dispersar la movilización con el uso de gases lacrimógenos.



También, se registran en estos momentos un incendio en un carro del Metro en la estación Elisa Correa en la comuna de Puente Alto, a pesar de que todas las estaciones están cerradas y custodiadas por Carabineros.