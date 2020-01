Santiago Motorizado vuelve a presentarse en formato solista después de un año

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El músico y compositor Santiago Motorizado, líder de la popular banda Él Mató a un Policía Motorizado, volverá a presentarse en solitario este sábado en la sala porteña Niceto Club, a un año de su último show en ese formato, al que caracteriza como "más lúdico, personal e irónico” y que entiende como "la reserva de Él Mató".



Santiago atiende a Télam por celular caminando por las calles de La Plata, en un par de horas viajará a la Capital Federal para ensayar con Tom Quintans, cantante de Bestia Bebé, que lo acompañará en batería, y Mora Sánchez Viamonte, de 107 Faunos, que estará a cargo de los teclados.



"Como solista me relajo un poco más. Descargo toda mi energía profesional con Él Mató, y esto es más parecido a un recreo, pero sin dejar de hacerlo con respeto y con amor”, manifestó el cantante, mientras una sensación térmica de más de 30 grados abraza la vereda que él camina y por la que -dice- esquiva a los perros callejeros.



En este encuentro con sus seguidores, el músico propone un repertorio que se construye con canciones que nunca terminó de grabar, esas composiciones que se filtraron por plataformas digitales y que hace dos años están intentando conformar un disco, pero que se vieron atravesadas por varios proyectos como su trabajo de productor en el disco de la española Amaia Romero.



De extrema sensibilidad musical, para el alma matter de Él Mató -banda con la que presentó en diciembre pasado “La otra dimensión” y que continúa girando por la Argentina, Latinoamérica y prevé más de diez fechas en España-, el último año fue de un inmenso desarrollo.



Además de encargarse de la producción del disco debut de Amaia, la joven que llegó a oídos de Santiago por interpretar canciones de Él Mató durante su participación en la versión española del reality Operación Triunfo 2017, también compuso la banda sonora de la película “La muerte no existe y el amor tampoco”, de Fernando Salem, que se puede ver en el cine Gaumont y en el museo Malba.



Sobre los modos que toma el desarrollo de su proyecto solista, la banda sonora que grabó para el cine y su manera de posicionarse entre el camino en solitario y el desarrollo del grupo, Santiago dialogó con Télam.



- Télam: ¿Cómo vienen los preparativos del show?



- Santiago Motorizado: Estoy contento porque hace un montón que no tocaba en este formato, venía tocando así un par de veces por año, pero el año pasado no me presenté como solista ni una vez. Así que es bueno volver a tocar y hacerlo por primera vez en Niceto...



- T: Además de la distinción entre ambos proyectos, ¿en qué difiere este sonido al de Él Mató?



- SM: Lo que me gusta de presentarme como solista es que, por lo general, toco la guitarra y descanso mucho en los sintetizadores. Esta vez, por ahí también se sume Pipe (Quintans) al grupo. Quiero concentrarme más en la voz y para eso la guitarra es mucho más cómoda. Con Él Mató, cuando toco el bajo, la voz queda atrapada en la métrica que marca el instrumento. La propuesta como solista es más tranquila, hay muchos momentos solo de guitarra y voz, es un pulso distinto y eso le da otra atmósfera al show. Santiago Motorizado es una especie de previa y reserva de Él Mató. Muchas canciones empecé a tocarlas como solista y las fuimos agregando al repertorio de la banda, a la que le dedico mi vida. Pero lo más particular del formato solista es que tiene un humor propio, más lúdico, personal e incluso irónico. Con Él Mató trato de que todos se puedan identificar con lo que escribo, lo hago desde ese lugar.



- T: ¿Por qué el disco de Santiago Motorizado quedó inconcluso?



- SM: Hacía Santiago Motorizado cuando tenía espacio con Él Mató. En uno de esos momentos empecé a grabar algunas canciones, pero tiempo después cuando escuché esas versiones ya no me gustaron. Mi consejo para los más jóvenes es que terminen los discos enseguida (risas). A veces el descanso es positivo, pero en este caso no fue así, y es una lástima porque fueron varias jornadas de grabación y tienen su recorrido, pero ya las voy a terminar...



- T: ¿Cuál fue el disgusto?



- SM: El sonido, cómo encaramos la producción de ese disco. Tiene mucha banda y tal vez ahora lo haría más de laboratorio, algunas canciones más rápidas... Me dieron ganas de producir de una manera más minimalista. Tengo en claro cuando algo no me gusta y sé para dónde tengo que ir. Trato de confiar en mi sensación e instinto. Hay que ser cuidadoso porque los discos quedan para siempre.



- T: Pero sí hubo un disco hace poco, ¿cómo apareció la propuesta de musicalizar “La muerte no existe y el amor tampoco”?



- SM: Sí, por esos proyectos también quedó el disco solista por la mitad (risas). Se acercaron los productores a finales del año pasado y me propusieron grabar la música. Fue una doble satisfacción porque me encantó la propuesta y la película, me emocioné mucho cuando la vi en el cine, escuchar la música fuerte, ver cómo reacciona la gente. La película aborda cuestiones que nos atraviesan a todos, pero evita los lugares comunes y tiene una cosa melancólica muy insistente, que iba bien con la estética de Él Mató, así que ahí hubo un punto de unión a partir del cual empezamos a desarrollar el concepto.