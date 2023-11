En la antesala del partido de la Selección Argentina el entrenador Lionel Scaloni dio una conferencia de prensa que no solo dejó dudas sobre el equipo para enfrentar a Uruguay y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas. El director técnico fue consultado por su posición respecto de la posible privatización de los clubes argentinos, ideas alineadas con las propuestas del candidato libertario a la presidencia Javier Milei que se enfrentará en las urnas al oficialista, Sergio Massa el próximo domingo.

"Hablar de algo que se está debatiendo mucho en la sociedad en estos días, como hombre de club, del Matienzo y del Pujato si tenés algo para decir", dijo un periodista al consultarlo por la conversión de las instituciones en Sociedades Anónimas a lo que respondió: "No, no, en eso no me meto".

Este hecho tuvo notable repercusión en las redes sociales donde recibió apoyo y críticas en el marco de la campaña electoral.

Hace unos días el candidato libertario había expresado: "¿A quién carajo le importa quién es(haciendo referencia a los dueños de los clubes) si le ganas a River y sos campeón del mundo? ¿O preferís seguir con esta miseria que tenemos cada vez de fútbol, de peor calidad?, ¿cómo nos va cada vez que salimos afuera de la Argentina? ¿Vos preferís perder 4 a 0 contra Milán, pero decir 'soy nacional y popular'? ¿Antes que pegarle un baile de novela?

Esto despertó el rechazo de los varios clubes, mientras que Milei volvió insistió con la idea dando una nueva versión: "eso es otra mentira más. Los clubes como están ahora pueden seguir son ningún tipo de problema. La pregunta es, ¿por qué restringir la posibilidad de tener clubes que sean Sociedades Anónimas? ¿Qué pasa si alguien quiere que su club sea como el Manchester City? ¿Cuál es el problema?".