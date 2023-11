Tras lo que fue el tercer y último debate presidencial de cara al balotaje, el presidente de la Asociación de Consultores Políticos de Argentina, Maximiliano Aguiar, dialogó con DIARIO HUARPE y analizó el desempeño de Massa y de Milei, asegurando que uno estuvo “bien entrenado”, mientras que el otro “mostró su amateurismo político”. “Milei pisó cada palito que le tiró Massa”, sentenció.

“Fue un debate interesante, que empezó con un arranque muy fuerte de Massa, que monopolizó el primer bloque, que en definitiva era el más peligroso para él, ya que se trataba de economía. Utilizó herramientas retóricas interesantes, bastante obvias, pero que fueron efectivas, y que Milei no supo contrarrestar. Massa ganó el centro de la escena y manejó el encuadre, debatiendo a futuro y no en presente, lo que hubiera sido más conveniente para el libertario. En definitiva, Massa se mostró bien entrenado, mientras que Milei mostró su amateurismo político”, aseguró Aguiar.

En este sentido, el especialista aseguró que se notó mucho la diferencia de profesionalismo entre un equipo de campaña y otro: “A Milei se lo vio mal preparado para un formato que le resulta realmente incómodo y patinó algunas veces. Massa estuvo más picante y se mostró como alguien más preparado y con mayor conocimiento del Estado, lo que logró. A favor de Milei, hay que señalar lo que no pasó. Massa intentó sacarlo todo el tiempo y no lo logró, es destacable que no se haya mostrado irascible”.

Puntos fuertes y débiles de Massa

Fue notoria su experiencia y entrenamiento en debates.

Metió elementos novedosos que marcan la agenda pública, como la no renovación de la pasantía de Milei o las denuncias por plagio.

Desaprovechó la segunda parte del debate, perdió el rumbo en la parte de Derechos Humanos y Convivencia Democrática, un segmento que podría haber sido su fuerte.

Le costó transmitir esperanza de futuro. Fue mejor para incomodar a Milei, que para generar entusiasmo.

Puntos fuertes y débiles de Milei

No haber perdido los estribos y haberse mostrado calmo ante acusaciones.

En la segunda parte del debate, metió temas económicos que vislumbraron las debilidades de Massa.

Mostró su amateurismo político y tuvo dificultades para manejar el formato sin poder leer el guion.

Pisó cada palito que le tiró Massa, perdiendo tiempo en explicaciones innecesarias, y no nombró a Cristina ni a Alberto, que le hubieran dado una ventaja.

Consultado sobre quién le sacó mayor rédito a la contienda comunicacional, el consultor político expresó: “Respecto de convencer a algunos nuevos electores indecisos y marcar el clima de la última semana de campaña, creo que Massa sacó una leve ventaja. Pero a la vez, hay otras cuestiones relacionadas con la realidad económica y social del país, que le juegan en contra. No necesariamente ganar un debate implica ganar una elección. Los debates son una misión comunicacional muy importante, pero una más dentro del marco de una campaña electoral”.