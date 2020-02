Schmid destacó que se intente "llevar adelante un enfoque distinto" en la negociación de la deuda

El secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid, dijo que "se ha tomado conciencia de que no hay margen de maniobra", y que se "intenta llevar adelante un enfoque distinto", al evaluar la exposición que brindó ayer en el Congreso el ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre la deuda externa.



"Creo que se ha tomado conciencia de que no hay margen de maniobra. El cuerpo social ha quedado muy lastimado en el último tiempo", expresó Schmid, jefe del sindicato de Dragado y Balizamiento.



"Por otro lado, se está intentando llevar adelante un enfoque totalmente distinto de lo que que se ha venido teniendo durante mucho tiempo en el país. Muchos levantan la sospecha, fundada, que de que hay tramos del endeudamiento que son oscuros, y esto viene desde la dictadura militar", recordó en diálogo con radio Cooperativa.



"Hay que darle un corte definitivo a todo esto, y ver cómo se enciende la economía", señaló Schmid, y agregó que, "en eso, venimos medio lentos".



Respecto de las paritarias, el jefe gremial dijo que "es muy difícil dar una respuesta común frente a problemas tan diversos" y señaló que, "en muchos sectores, hemos salido más o menos bien parados, pero la mayoría de la gente ha perdido más del 20 por ciento" del poder adquisitivo de sus salarios.



En ese marco, llamó a "comprender algunas de las declaraciones de sindicalistas".



De esta manera, hizo referencia a las declaraciones de ayer de su colega Carlos Acuña, cosecretario general de la CGT, que había afirmado que, "en vez de preocuparse para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores", a los gremios se les está diciendo que "hay que ser responsables y que no hay cláusula gatillo".



"Le tomo la palabra al Ejecutivo", afirmó Schmid en cuanto a que los salarios no van a perder contra la inflación, como sostiene el Gobierno, y añadió: "El problema, como dije antes, es que algunos vienen con un arrastre de pérdida gigantesca, entonces, es realmente muy difícil esto discutirlo con los trabajadores".



Finalmente, aseveró que "hay buena voluntad en los trabajadores para ver cómo podemos salir para adelante" y dijo que no ve "todavía medidas concretas para la reactivación".