Sciacqua dijo que el penal no cobrado "sacó a todos de órbita" en la derrota con Newell´s

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El director técnico de Patronato, Mario Sciacqua, aseguró que "sacó a todos de órbita" el penal para su equipo que fue ignorado por el árbitro, en la derrota de hoy de su equipo ante Newell's por 3 a 1 por la décima fecha de la Superliga.



"¿Hasta cuándo va a estar en el criterio del árbitro? Porque también está nuestro criterio y el de los futbolistas, en otros partidos se cobra", preguntó Sciacqua en conferencia de prensa.



A los 24 minutos de la segunda parte, el delantero Cristian Tarragona cabeceó en el área y la pelota pegó en la mano de Lucas Albertengo, pero el árbitro Fernando Rapallini dijo que no hubo intención y dejó seguir.



El técnico sostuvo que "la diferencia era mínima, 1 a 0 abajo" cuando ocurrió la jugada polémica, y Patronato "estaba para empatarlo" y que Newell's "no atacaba mucho".



"En el primer tiempo jugamos muy mal, era un equipo baboso, pero la charla del entretiempo salió bien, el equipo se plantó distinto, metió, corrió y no nos llegaron", acotó.



"Era una final en el contexto de lo que se jugaba cada equipo, el segundo tiempo salimos a buscarlo, los llevamos a su campo hasta que no cobró el penal que nos generó impotencia y nos sacó a todos de órbita", enfatizó Sciacqua.



El entrenador remarcó que no prefiere "hablar de los árbitros" pero con estas situaciones "se pone en riesgo nuestro trabajo".



Finalmente, dijo que desde el lunes trabajará "en reconstruir el equipo, un nuevo Patronato como lo hicimos cuando llegamos", pero aseguró que ahora se encuentran "sacudidos de todos los puntos de vista".



Con esta derrota, Patronato volvió a los puestos de descensos y quedó con un promedio de 1,145, que puede compartir con Rosario Central si no gana su respectivo partido.