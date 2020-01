Scioli dijo que se encontrarán cada vez "más coincidencias con Brasil"

El designado embajador en Brasil, Daniel Scioli, dijo hoy que se encontrarán "cada vez más coincidencias" con el país vecino, durante un acto en el Palacio San Martín organizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).



En el encuentro fue presentado el nuevo representante del IICA en la Argentina, el ingeniero agrónomo Caio Rocha; se le entregó el título de Embajador de Buena Voluntad del IICA al empresario Hugo Sigman y fue una virtual despedida para Scioli antes de su partida a Brasilia.



"Estoy seguro de que vamos a encontrar cada vez más coincidencias con Brasil", sostuvo el ex gobernador al hablar ante el auditorio, integrado por el embajador de Brasil en la Argentina, Sérgio Danese; el secretario de Articulación y Alianzas del Ministerio de Ciudadanía de Brasil, Cezar Schirmer; diputados del estado de Río Grande do Sul y personalidades del ámbito político y empresarial.



El otro orador del evento fue el director general del IICA, el argentino Manuel Otero, quien destacó "la vasta experiencia y la capacidad de diálogo de Daniel Scioli para unir puentes con Brasil y marcar una nueva agenda".



Scioli agradeció "la enorme responsabilidad" depositada en él por el presidente Alberto Fernández y el canciller Felipe Solá. Y dijo que se trata de "el enorme desafío que significa derribar todas las barreras y profundizar los lazos con Brasil, especialmente en un sector estratégico como el agroalimentario, que hoy nos convoca, en esta lucha contra el hambre que ha iniciado nuestro Gobierno".



Scioli mantuvo encuentros con Otero, con quien dialogó sobre el papel dinamizador de los territorios rurales y la agricultura familiar que tienen en Brasil los programas de compras gubernamentales, enfocados en la producción del sector agropecuario de pequeña escala, según informaron fuentes allegadas al ex gobernador bonaerense.



El IICA es el organismo especializado en agricultura del Sistema Interamericano que apoya los esfuerzos de sus 34 Estados miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural. Con sede en Costa Rica, su objetivo es estimular, promover y apoyar los esfuerzos de esos países para lograr su desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la cooperación técnica internacional de excelencia.