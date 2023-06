¿Se cancela? Dana White fue contundente sobre McGregor vs. Chandler

En las últimas horas, el presidente de UFC, Dana White, puso el foco en lo que viene dentro del octágono. Tras el UFC Vegas 74 del sábado, el mandatario destinó algunos minutos para hablar sobre Conor McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) vs. Michael Chandler (23-8 MMA, 2-3 UFC). Cabe recordar que esta pelea será al final de la emisión del reality show “The Ultimate Fighter 31”.

"Nunca me preocupo. Tenemos una lista masiva de personas que quieren entrar y personas que están listas para pelear y personas que quieren ser Conor McGregor. Y estar a ese nivel. Es como si durante los últimos 20 años todo el mundo dijera: 'Dios mío, ¿qué van a hacer cuando Chuck Liddell se retire? Ustedes están jodidos", fue lo que comenzó diciendo Dana al respecto.

Por otro lado, White también reveló lo siguiente sobre el gran cruce: "Ay dios mío. SGP. Anderson Silva. Esto y aquello.' Este es un deporte profesional. La gente entra aquí, logra grandes cosas y se retira. Nunca puedes preocuparte por ese tipo de cosas. Es lo que es. Es parte del juego. Y es mi trabajo y el trabajo de mi equipo encontrar nuevos talentos y desarrollarlos".

¿Qué pasará con McGregor vs. Chandler?

"En primer lugar, Conor me llamó hace un par de días y le encantó el primer episodio de 'The Ultimate Fighter' y me dijo lo feliz que estaba de ser parte de él. Y creo que al estar aquí y ser parte del ambiente y todo lo demás, lo sintió de nuevo y sintió que quería volver a pelear", sostuvo el Presidente de UFC, en relación a la espectacular batalla entre McGregor y Chandler.

Para sentenciar, Dana White aprovechó la instancia y también comunicó lo siguiente al respecto: "Lo único que tienen que entender es que este chico tiene mucho dinero. Es como Khabib ahora. Estos muchachos obtuvieron montones de dinero y es difícil atraer a estos muchachos y hacer que entren y peleen". Ahora, sólo resta esperar para saber cuándo será la gran batalla entre Conor McGregor y Michael Chandler.