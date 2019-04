Se cayó otro árbol en la Quebrada de Zonda y ya van…

Las imágenes hablan por sí solas: un álamo de varios años, lleno de vida, en el suelo; y la mayoría de los que se encuentran en la zona, con el sello de la misma suerte.

Es que casi todos están con sus bases quemadas de los fuegos que prenden los que llegan al lugar a comerse un asado o cualquier otra comida a las brasas.

Falta de educación, seguro. Pero también es por la falta de control.

“Si hubiera control esto no pasaría”, dijo una de las personas que estaba tomando unos mates con su pareja en el lugar. “Nosotros estuvimos un montón de tiempo buscando un árbol que no tuviera quemada la base porque no queríamos estar intranquilos de que en cualquier momento se te caiga el árbol en la cabeza”.