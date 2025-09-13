Publicidad
Provinciales > Durante la tarde

Se cumplió la alerta por viento Zonda y redujo la visibilidad en San Juan

El fenómeno provocó una notable reducción de la visibilidad y obligó a tomar medidas preventivas. Para el domingo, un frente frío marcará la jornada. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El fénómeno llegó pasadas las 20 horas. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

Un intenso viento Zonda afectó a la provincia de San Juan durante la jornada del sábado, caracterizándose por la presencia de grandes cantidades de tierra en suspensión y ráfagas que superaron los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno, pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional, provocó un clima cálido y seco, con una temperatura máxima que alcanzó los 29 grados Celsius.

El evento meteorológico se manifestó con mayor intensidad en los sectores del centro y norte de la provincia, abarcando tanto áreas precordilleranas como el llano. Las ráfagas alcanzaron su punto máximo entre el mediodía y las horas de la tarde, generando condiciones ambientales inestables y una significativa reducción de la visibilidad debido al material particulado arrastrado por el viento.

Frente a estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población adoptar medidas de precaución. Se sugirió evitar la realización de actividades al aire libre en zonas expuestas, asegurar elementos que pudieran ser desplazados por la fuerza del viento y mantenerse hidratado debido a la baja humedad ambiente.

El cambio abrupto llegó el domingo, con el ingreso de un frente frío que provocó un marcado descenso de las temperaturas.

