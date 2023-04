¿Se dará? Reconocido peleador de UFC advierte a Logan Paul

En las últimas horas, un rostro reconocido de UFC y las MMA dejó mucho para hablar entre los fanáticos. Se trata de un extraordinario luchador británico, quien ha sabido ganarse el corazón de los amantes de las Artes Marciales Mixtas. En esta oportunidad, el centro de la atención lo tuvo él, luego de amenazar a Logan Paul y Tommy Fury. Se trata de Darren Till, quien recientemente rompió su vínculo con la compañía que lidera Dana White.

Dialogando con su su patrocinador en Neue Online Casinos, Till comenzó diciendo: "Probablemente lo que me interesa sea el boxeo. Probablemente voy a terminar boxeando. Eso es probablemente lo que terminaré haciendo. Me he ido en buenos términos con el UFC. Probablemente sea una falta de respeto ir a otra organización de MMA cuando les dije que quería hacer esto y aquello, pero al mismo tiempo, digamos PFL, que ya se me acercó por cierto, Bellator vino con una oferta".

"No puedo negarme, entonces tengo que tomarlo. PFL ya ha estado llamando a la puerta con una oferta realmente grande, así que sería una tontería rechazarla, pero he dicho que regrese con algo más. Veremos, pero definitivamente hay ofertas sobre la mesa de todas partes. Como dije, hay ofertas sobre la mesa, UNO, cosas así. Soy un agente libre. Soy libre y abierto al mundo. Muéstrame el dinero", destacó Darren.

Análisis de Darren Till

Por otra parte, el expeledor de UFC expuso: "Si se produce esa pelea, tengo a mi equipo hablando por mí, él tiene su equipo, es una pelea de mucho dinero. El tipo, él es un boxeador de lo que sea, siento que simplemente lo atropellaría. Ya veremos. Tal vez suceda en algún momento en el futuro. Si voy a entrar al boxeo, voy a atropellar a estos muchachos. Corriendo sobre ellos. Parece hacer mucho, lucha libre, boxeo, WWE. Es un showman. Ganar mucho dinero. Sé que tiene esa bebida Prime y parece que le está yendo muy bien".

"Soy uno de esos tipos, si veo a un tipo ganando dinero, siempre me alegro por ellos. No soy un enemigo. Si hace dinero, tiene sentido. Ese es mi lema. Cien por ciento, como te dije, si voy a boxear, estaré atropellando a estos muchachos, incluido Tommy. Ya veremos. Ganó mucho dinero luchando contra Jake Paul, no sé qué está haciendo ahora. Se está relajando, sé que acaba de tener un bebé. Ya veremos. Veamos qué pasa. ¡Muéstrame el dinero!", sentenció Darren Till.