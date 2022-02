Se disparan el petróleo, el trigo, el maíz y la soja al máximo histórico por temor a falta de suministro

Por Julián Yosovitch

El inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania provocó una fuerte caída en las acciones y una disparada de las materias primas.

Se ven fuertes subas en el oro, así como también en el petróleo. Por otro lado, la soja, el trigo y el maíz evidencian fuertes avances y saltan a zona de máximos históricos.

Rusia y Ucrania son grandes participantes en las exportaciones de petróleo, así como también de trigo y maíz.

Combustibles

Por otro lado, Europa depende del gas que le envía Rusia. A partir de la guerra y riesgos de menores suministros, las materias primas suben y se colocan en máximos históricos.

Como respuesta al inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, los precios del petróleo se dispararon. El petróleo de referencia WTI avanza 7,5% aunque llego a subir hasta 9% durante el dia de hoy y supo tocar un máximo de u$s 100 el barril.

De esta manera, el crudo toco su valor más alto en más de 8 años.

El Brent, por su parte, avanza 8,5% y también se logra ubica en máximos multianuales.

Rusia es uno de los mayores exportadores de petróleo y gas, y los inversores temen que la crisis pueda interrumpir el suministro de energía, lo que a su vez se sumaría a la ya candente inflación mundial al consumidor.

Rusia suministra aproximadamente el 40% del gas natural de la Unión Europea y cualquier amenaza a ese suministro podría hacer que los precios regionales suban aún más.

"Cualquier interrupción de las entregas rusas de gas y petróleo sería prácticamente imposible de compensar, especialmente para Europa", dijeron los estrategas de Commerzbank en una nota diaria. "Aunque las existencias de gas europeas deberían durar hasta el final del invierno, la reposición necesaria para el próximo invierno sería difícilmente posible", agregaron.

Los futuros del gas natural europeo subieron con fuerza.

Los precios de referencia de los Países Bajos y el Reino Unido mostraron avances del 30% en un día, la mayor suba diaria en casi dos meses, mientras que los precios clave de la energía alemana subieron un 28%.

Rusia compite con Estados Unidos y Arabia Saudita por el primer puesto en exportaciones y fue el tercer mayor exportador de petróleo del mundo en 2020.

"La escala de la interrupción y la correspondiente dificultad para sustituir la pérdida del suministro ruso significa que la sensibilidad de los precios a las interrupciones del petróleo ruso son altos", dijo Vishnu Varathan, jefe de economía y estrategia de Mizuho Bank.

En una nota publicada por el portal financiero, Market Insider, Varathan estimó que los precios del petróleo podrían aumentar entre un 15% y un 30% si se ven afectadas entre un 30% y un 40% de las exportaciones rusas de petróleo.

Varathan dijo además que significa que el petróleo "en niveles de u$s $ 115 o u$s 130 el barril, no lucen inimaginables en medio de los elevados riesgos de un conflicto entre Rusia y Occidente".

Suben los granos

El rally también se ven en las materias primas, tales como el trigo, el maíz y la soja. Este último avanza 3% en el dia de hoy y se ubica en máximos históricos, operando en u$s 1724 centavos bushel.

Por su parte, el trigo vuela un 5% y opera en u$s 926, en zona de máximos históricos.

Los analistas de Cohen puntualizaron que, como consecuencia, los mercados globales están retrocediendo un 2% en promedio, ante la confirmación de la invasión europea. Sumado a esto, agregaron que los principales commodities están reaccionando al alza, con los futuros del petróleo avanzando un 6,6% y el oro un 1,9%.

"Lo propio ocurre con el gas natural (5%) y el trigo (5,8%), gracias a que tanto Rusia como Ucrania son grandes productores mundiales de estos productos, por lo que se espera que el conflicto genere una mayor limitación en su oferta global", dijeron.

Con la misma sintonía, el maíz también sube 5% en el día de hoy y regresa a zona de máximos históricos.

Los precios del trigo suben debido a que Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo. Su enemigo, Ucrania también es un jugador importante en las exportaciones mundiales de trigo, ocupando el tercer lugar.

En lo que respecta al maíz, Ucrania es el cuarto exportador más importante del mundo.

Por lo tanto, el rally responde a que es posible que se vean afectadas las producciones y suministros de estos bienes. Ante una potencial menor cantidad de oferta de los granos, el mercado ajusta por precio y tiende a subir con fuerza.