Abril Stabile es una joven que nació en Buenos Aires y cuando visitó San Juan quedó enamorada de la provincia. De hecho, terminó mudándose e hizo una cuenta en Instagram llamada “Una porteña en SJ” para difundir fotos de distintos sitios. Contó que ha recorrido muchos atractivos turísticos y señaló que su lugar preferido es Barreal.

Abril en Las Coloradas. Foto: gentileza Abril Stabile.

Stabile comentó que vino por primera vez en 2018 a visitar a unos amigos. En ese momento tenía 19 años y la belleza de los paisajes sanjuaninos hizo que eligiera a San Juan como su lugar en el mundo. "Me encantó y terminé mudándome. En principio lo tomé como un año sabático, pero después decidí seguir mi carrera acá”, expresó Abril.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

En ese entonces, Abril estudiaba diseño industrial en la Universidad de Buenos Aires y continuó el cursado en la provincia. Actualmente, también está inscripta en Artes Visuales. Apenas llegó comenzó a tomar fotografías de las zonas que recorría y sus familiares le sugirieron hacer una cuenta aparte para publicar el contenido. “La cuenta me surge porque me gusta San Juan y mostraba fotos de distintos lugares que veían mis familiares y amigos. Todo el mundo me dijo que hiciera una página específica para mostrar fotos”, manifestó.

“Ahí surge la idea de mostrar y empecé a seguir otras páginas, recorrer los lugares y museos”, continuó la fanática de San Juan.

Junto a sus amigas en la Pampa El Leoncito. Foto: gentileza Abril Stabile.

Respecto a los motivos que la llevaron a vivir en territorio cuyano dijo que: “En principio por las montañas y paisajes. Soy muy fanática del Puente Cívico, las semitas, la punta de espalda, la Circunvalación y la calidez de la gente”. Durante su estadía y viajes transitó por Rodeo, el Dique Cuesta del Viento, la Difunta Correa, San Expedito, el Valle de la Luna, entre otros

Por otra parte, contó que hace manualidades y encontró una comunidad dedicada a esto, algo que en la Ciudad de Buenos Aires es difícil de hallar.

Publicidad

Para Abril lamentablemente muchos sanjuaninos no toman conciencia de las riquezas de la provincia y desvalorizan su propia tierra. “Hay gente que me dice 'yo me quiero ir de San Juan' y otros lo defienden. Con la cuenta que hice muchos empezaron a ver cosas de lugares donde transitaban cotidianamente y no se daban cuenta. Me di cuenta de que vale la pena el contenido que subo en las redes", finalizó la joven.