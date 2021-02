Una mujer teme por su vida porque el hombre que la quiso matar y quemar la casa está fuera de la cárcel

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Este medio se reserva el nombre de los involucrados en el hecho para preservar a la víctima. Si sufrís violencia de género llamá al 911 o 144. También podés acercarte por el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig), que está situado en Rivadavia 425 oeste, justo en la esquina con Alem, en Capital. Teléfonos: 264 4222321 o 264 4210013. Se tapa el rostro de los involucrados, en el caso de la víctima para resguardar su integridad física, y en el caso del victimario por su presunción de inocencia.

Renata Costa es una mujer que sufrió un dramático momento en su casa del Médano de Oro a la cual no quiere volver, cuando el 21 de noviembre de 2020 un sujeto con quien ni siquiera había formalizado una relación (según su relato) además le manifestó que no podía haber nada entre ellos, el individuo no lo aceptó y siguió hostigándola al punto de incendiarle la casa y su auto.

La mujer acusó a Hernán Renato Conte Grand por aquel violento episodio y la doctora Gema Guerrero del Primer Juzgado de Instrucción envió al Penal al sujeto.

La casa fue consumida por el fuego.

Fue acusado según la víctima de Tentativa de Homicidio, Violencia de Género, daño y resistencia a la autoridad.

Lo llamativo del caso es que finalizada la feria judicial, Renata se interiorizó de la situación del sujeto y se enteró de que no estaba en el Penal y lo habían derivado a Psiquiatría del hospital Marcial Quiroga.

No quedaron dependencias sin ser alcanzadas por las llamas.

El miedo se apoderó de ella nuevamente y ahora pide que la Justicia le explique por qué lo sacaron del Servicio Penitenciario Provincial y lo enviaron al Hospital cuando las pericias que le realizaron dieron negativas y no presentaría ningún problema de esa índole.

La vivienda quedó destruida por completo y la mujer no quiere regresar a vivir ahí.

Renata Costa dice que a Conte Grand le hicieron tres pericias psicológicas y todas dieron negativas “no entiendo por qué lo enviaron al hospital” dijo. Además manifestó tener miedo de que se escape y vaya a buscarla para hacer algo peor como asesinarla, tal cual fue la intención el pasado 21 de noviembre cuando se encontraba sola en su casa a la que no quiere volver por falta de seguridad y protección judicial.

Con una garrafa golpeó el auto y la habría usado de lanzallamas para incendiarlo.

Ahora la mujer busca llegar a los jueces su desesperación. El acusado ha pedido que le den prisión domiciliaria y sería aún más fácil violar ese régimen, aseguró la mujer, como también una medida de no acercarse a ella a menos de 300 metros que le impusieron a Conte Grand.

El acusado por la víctima de querer matarla, incendiando su casa.

No quiero ser otro caso como el de Úrsula Bahillo dijo Renata. Úrsula era una joven de 18 años quien fue asesinada por su ex pareja en Buenos Aires el pasado 8 de febrero por la inacción policial y judicial, que no detuvieron al sujeto sobre quien pesaba una gran cantidad de denuncias por violencia de género y finalmente mató a la joven de 18 años.

Ahora Renata Costa con su abogado, intentará averiguar quién envió al hospital a su agresor por una enfermedad que no padece según los informes médicos.