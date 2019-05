Se necesitan más de 26 sueldos para comprar un 0 km

La industria automotriz argentina no pasa su mejor momento. La devaluación, la política de tasas y la crisis económica derramaron directamente sobre este sector, que cerró el año con una caída del 10.9% en patentamientos, de acuerdo a los números de la Asociación de Concesionarias de la Argentina (ACARA ).

A su vez, los factores antes mencionados provocaron un desgaste en el poder adquisitivo lo cual volvió cada vez más difícil convertirse en dueño de un 0 km . Según un informe del Instituto de Economía de la UADE , en la Argentina se necesitan más de 26 sueldos para poder comprar un auto, más del doble que en algunos países europeos y seis veces más que en los Estados Unidos.

El organismo comparó el costo en dólares de adquirir en 12 mercados un Volkswagen Golf 1.4 de características básicas. En ese contraste, la Argentina aparece como el país más caro para hacerse con este modelo, o al menos el más dificultoso.

El precio en moneda estadounidense en territorio argentino – u$s 23810 - no difiere mucho del de algunos países europeos como Alemania – u$s 23112 – y España – u$s 23400 -. No obstante, a la hora de comparar la cantidad de sueldos necesarios para poder hacerse de este 0 km, la distancia es notable. En Argentina se necesitan 26,5 sueldos, mientras que en el mercado alemán se precisan 5,9 sueldos y en el español 10 salarios.

Incluso al contrastarlo con algunos países de la región, los argentinos siguen en desventaja. En Venezuela se necesitan 19 sueldos – u$s 22800 - para comprarlo y en Brasil 22,8 – u$s 29219 -. En tanto, los países más “sencillos” son Estados Unidos con 4,3 sueldos y un valor de u$s 20175 y Australia con 5,1 salarios y un precio de u$s 19400.

Según la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), en lo que va del año se produjeron un 31,6% de vehículos menos que en el mismo período de 2018. Entre enero y abril, la producción fue de 106.986 versus los 156.400 del año anterior. Por su parte, la venta también acumula números rojos en el 2019. Durante el primer cuatrimestre se patentaron un 50% menos de unidades, de acuerdo al último informe de ACARA.

La carga impositiva, a su vez, es otro de los inconvenientes a la hora de calcular el precio neto de los vehículos. En la Argentina, el 54,8% del valor de los autos está compuesto por impuestos, siendo el IVA, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las contribuciones patronales y ART como los que representan el mayor porcentaje. Otros países tienen una carga hasta siete veces menor. Por caso, en Estados Unidos es del 7,5% y en Gran Bretaña es del 9,9%. El que más se acerca es Brasil con un 30,4% de impuestos sobre el precio neto.

“Es de esperar que los precios de los automóviles sigan acompañando el ritmo de la devaluación. Será necesario esperar la recomposición del poder adquisitivo para reducir el ratio salario/precio que facilita el acceso a un 0 km”, detalla el informe.

Asimismo, el reporte destaca la diferencia que existe entre modelos básicos y tope de gama en el mercado argentino versus el panorama internacional. Al tener escaso volumen en el país, los vehículos top pueden llegar a valer hasta un 50% más que las versiones más simples. En España, por ejemplo, apunta, la diferencia máxima es de 36%.