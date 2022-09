¡Se picó! Batalla campal entre peleadores de UFC y conferencia de prensa suspendida

Antes del UFC 279 de este sábado, las estrellas del evento protagonizaron un verdadero escándalo. En el día de medios que normalmente se desarrolla antes de los diferentes espectáculos, hubo una batalla campal. Según diferentes fuentes, habrían participado más de treinta personas en el triste episodio. Fue justamente por eso que la conferencia de prensa terminó siendo suspendida, dejando a los fanáticos muy molestos.

Por lo ocurrido, el Presidente de UFC, Dana White, explicó a los fans presentes: “Espectáculo de mierd*, espectáculo de mierd* absoluto allí. Hazles preguntas. Hay un montón de cosas locas ahí atrás. Esto no va a suceder. Pido disculpas a todos. Estoy en aguas muy extrañas aquí. Esto nunca ha sucedido en la historia de esta empresa. Confía en mí cuando te digo que esta es la decisión correcta de no hacer esta conferencia de prensa en este momento".

"Por la seguridad de todos, esta es la decisión correcta. Me disculpo. Gracias por venir", agregó Dana ante los fanáticos. Luego, hablando con los medios de prensa presentes, el mandatario afirmó: "Sí fueron Khamzat Chimaev y Kevin Holland quienes lo iniciaron. Había varias cosas sucediendo al mismo tiempo. No fue solo una cosa que estalló y sucedió. Entonces había seguridad allí, no había seguridad allí”.

Triste momento en UFC

“No había seguridad allí porque todos estaban lidiando con lo otro y una vez que todo comenzó a estallar, fue solo un espectáculo. Si no fuera por Tiki, hubiéramos estado en problemas. Tiki tomó un par para el equipo y ni siquiera está en el equipo. Tiki recibió un par de botellas de agua en la cabeza, un par de bofetadas, patadas. Gracias Tiki. Cuando sabes que tienes muchachos que no se gustan, te aseguras de que estén aislados, tienes mucha seguridad alrededor”, reconoció el "jefe".

Para cerrar, Dana White indicó: “Ya sabes cómo son Nate y Khamzat, podrían tener algunas palabras y tenemos suficiente gente aquí para lidiar con eso. Para lo que no teníamos suficiente gente era para que todos comenzaran a pelear. Cuando todo el mundo empieza a pelear y había algo más que peleas con lo que estaba lidiando la seguridad. No estábamos preparados. Esto es lo que hacemos. Este es el negocio en el que estamos. Este es el negocio de las peleas. Estas cosas pasan".