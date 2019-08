Se sacó sus medias para abrigar a un compañero con zapatillas rotas

“Cada vez que habla o reacciona frente a alguna actitud en particular yo me quedo mirándolo, porque aprendo de su sabiduría”, dijo Natalia Cataldo, mamá de Lautaro, un niño de 10 años a quienes sus amigos lo reconocen como un líder solidario. Su corazón es tan grande que parece no entrarle en su holgada figura. Hace algunos días vio a un compañero ir prácticamente descalzo a la escuela. Sin dudarlo, se quitó sus medias y se las regaló para que no pasara frío. Lautaro vive en La Puntilla, San Martín. Su anhelo es armar un merendero.

Tras vivir esta situación, Lautaro llegó a su casa preocupado porque era un par de nuevo de medias que le había obsequiado su madre. Casi sin mirarla, le contó lo que había sucedido. Él pensaba que Natalia lo iba a reprender por haberle dado a su compañero de escuela las medias. Pero cuando comenzó el relato, su madre se deshizo en llantos. “Apenas ingresó me dijo: mamá espero que no te enojes conmigo, le di mis medias a otro nene porque estaba pasando frío”, resumió Natalia. Luego de esto, ambos se fundieron en un abrazo.

Lautaro asiste a la escuela Ernestina Echegaray de Andino. Dicen que es muy participativo en los actos escolares. Le gusta la materia Plática y Tecnología. Su mamá cuenta que pasa horas pintando, ya que es su pasión. Tiene jornada completa, por eso es fundamental consolidar los vínculos con sus pares. Sabe escuchar a aquellos que están pasando por algunas dificultades familiares y desde su rol de niño los aconseja para poder superarlos.

No es tan solo esas actitudes lo que caracteriza a Lautaro. En su vecindad lo conocen por ser un defensor de los derechos de los niños. Según Natalia, le duele ver algunas las injusticias entre los más pequeños. Sufre cuando a alguien le falta dinero o no tiene para comer, él dice que hay muchas garantías que no están siendo respetadas en la niñez y que en un futuro le gustaría poder trabajar para revertir esa situación.

En su casa es muy amable y colaborativo. Vive con sus padres y sus tres hermanos Denise, Pilar y Alexandre. Además está con su nona quien lo mañosea de vez en cuando cocinándole algo rico ya que Lautaro es celiaco y todo debe tener un cuidado especial.

Chocolate

Festejar con sus pares

Como buen leonino, Lautaro tiene un objetivo en mente y hasta que no se concrete no va a darse por vencido. Al llegar de su escuela le comentó a su familia que quería organizar un festejo para que los chicos de su barrio pudieran tener un momento lleno de alegría y diversión. En el marco del Día del Niño, planea hacerlo para fin de mes. Para ello quiere juntar, además de leche, chocolate y facturas, ropa y juguetes. Para colaborar se puede comunicar al teléfono 155725231.

Proyecto a futuro

Creación de un merendero

Evaluando la situación económica, el niño quiere que su casa se transforme en un lugar de contención para que sus vecinos y compañeros de escuela puedan ir a compartir algo caliente por las tardes y entretenerse con algunos juegos. Para él sería un sueño hecho realidad tener un merendero. Natalia y toda la familia están acompañándolo para que juntos puedan materializar las ganas de ese pequeño de alma gigante.