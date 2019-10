Se unieron y encontraron en las ferias la forma de salir adelante

Cientos de prendas ordenadas en tablones y colgadas en un alambrado forman parte la postal rawsina de cada sábado, el movimiento empieza desde las 9 y se extiende hasta las 21 o 22, depende la actividad que haya en la feria americana de calle Boulevar y Elizondo. Fueron Gabriela Zalazar y Aldana Jofré quienes comenzaron con la iniciativa hace al menos cinco años, la misma es fundamental en sus vidas ya que con el dinero que consiguen pueden darles de comer a sus hijos. En el Día de la Madre, sale a la luz su historia.

La idea de hacer la feria surgió cuando una vez al limpiar casas les pagaron con una gran cantidad de ropa, empezaron exponiéndola en la vereda de sus casas y con el pasar del tiempo se mudaron a una zona en la que había mayor circulación de personas. Actualmente asisten ahí los sábados, llegan temprano con todas las prendas que recolectaron de lunes a viernes, días en los que salen a limpiar viviendas o hacer diversas changas. Con el dinero que recolectan, como mínimo $500 y como máximo $1.700 o $2.000, pueden comer algunos días de la semana, comprar pañales y los remedios para sus hijos.

Prendas que venden en la feria americana. Foto: Mariano Martín para Diario Huarpe.

“Acá la ropa sale desde los $20 hasta los $100, la gente nos compra y nos ayuda económicamente y nosotros la ayudamos a vestir sus hijos porque una remera en una tienda sale por lo menos $200 y a veces es muy difícil vestir a muchos hijos”, comentó Zalazar.

Mujeres observando las diversas prendas que están a la venta. Foto: Mariano Martín para Diario Huarpe.

MIRÁ TAMBIÉN Pedidos en redes y producción propia, las estrategias de merenderos para no cerrar las puertas

Incluso, son familias numerosas las que mayormente asisten para poder comprarles prendas a sus pequeños. No solo van personas de Rawson, sino también, de 25 de Mayo, San Martín, Chimbas y Rivadavia. Los mismos se enteran a través de las redes sociales ya que las organizadoras suelen avisar en grupos de compra y venta, aunque el “boca a boca” también les lleva muchos clientes. Es que hay personas que asisten frecuentemente y suelen recomendar el evento con sus conocidos. Todos vuelven felices a sus casas debido a que se llevan prendas a bajo costo y hasta con detalles que actualmente se utilizan, por ejemplo, las perlas, elementos que las mujeres le cosen para poder subirles al menos $20 o $30 al precio.

Los detalles que Gabriela y Aldana le agregan a la ropa que venden en la feria americana. Foto: Mariano Martín para Diario Huarpe.

Historias

Gabriela Zalazar

Tiene cuatro hijos que tienen desde los 7 hasta los 19 años. En su vida siempre vivió “mucha pobreza” y desde chica tuvo que rebuscársela para poder comer ya que su padre falleció cuando tenía cinco años. “Hasta el día de hoy me acuerdo cuando era chica y pasaba por una verdulería donde me daban siempre una bolsita con la fruta picada, esa era mi merienda”, recordó y las lágrimas invadieron su rostro.

Luego siguió el cuidado de autos, a los ocho años, la limpieza de veredas y viviendas a cambio de alimentos y dinero que le daba a su madre. A los 16 se quedó embarazada por primera vez pero nunca dejó de trabajar. “Mi vida ha sido muy dura”, opinó Zalazar, de igual manera, de algo está segura, nunca va a salir a robar y va a hacer lo que sea para poder darle de comer a sus hijos.

“Yo no pude terminar la escuela, no pode porque no tenía ni zapatillas pero ahora a mis hijas no les falta nada gracias a la feria que hacemos y a Dios”, cerró.

Gabriela junto a Camila, de 18 años, (a la izquierda) y Ludmila, de 7 (a la derecha). Foto: Mariano Martín para Diario Huarpe.

MIRÁ TAMBIÉN Especialistas apuntan a modificar estilos de vida para prevenir el cáncer de mama

Aldana Jofré

Tiene 26 años y dos hijos de 10 meses y 6 años. Aseguró que su padre fue el ejemplo que siempre tuvo, era jornalero pero “con lo poquito que ganaba” le podía dar todo a ella y a sus hermanos. Y ella quiso hacer lo mismo. Así fue como comenzó a recorrer las calles pidiendo ropa para luego venderla en ferias americanas.

“Yo quería hacer con mis hijos lo mismo que hizo mi papá conmigo, que no les falte nada, con esto me siento feliz de llevarlos a la plaza a que jueguen, comprarles un heladito”, comentó la mujer.

Aldana junto a Renatta de 10 meses. Foto: Mariano Martín para Diario Huarpe.