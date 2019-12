Se vendieron en Río Negro 19.000 kilos de lana mohair a un precio promedio de US$ 8,75 el kilo

Un grupo de pequeños productores caprinos de Río Negro vendieron 19.000 kilos de lana mohair a un precio promedio de 8,75 dólares por kilo, en la primera licitación de la zafra 2019/20 en el marco del Programa Nacional Mohair, coordinado por el Ente para el Desarrollo de la Región Sur.



Lo informó hoy una fuente de la Cooperativa Ganadera Indígena de la localidad rionegrina de Ingeniero Jacobacci.



En la Argentina el mohair se produce en la "cabra de angora" y solo en tres provincias: Neuquén, Río Negro y Chubut.



"Obtuvimos cerca de $550 pesos por kilo de mohair", dijo el delegado de la cooperativa, Edgardo Mardone.



Desde Jacobacci, Mardone dijo a Télam que el mohair fue provisto por dos comunidades indígenas y siete cooperativas, que en total conforman un grupo de 200 productores rionegrinos.



"Cada productor realiza la esquila en su predio y luego la organización se encarga de recolectar el mohair por cada establecimiento para transportarlo hasta un centro de acopio donde se clasifica y se acondiciona la fibra", detalló el delegado.



Mardone contó que por cuestiones climáticas "las esquilas suelen iniciar en algunos lugares como Valcheta a fines de Agosto, y en las zonas más altas como Laguna Blanca o Jacobacci se inicia a finales de octubre".



En esta ocasión, la empresa encargada de la compra fue de Pelama Chubut, que se encargará de peinar y lavar el mohair y luego exportarlo, "generalmente a China para la confección de prendas de alta calidad porque es el mayor consumidor de fibra mohair", aclaró el delegado.



Según detalló Mardone, "las calidades de mohair más finas son para la realización de hilos y la confección de prendas y las más gruesas son para los lograr tapizados o telas".



Los campesinos fueron asistidos por los técnicos del Ente para el desarrollo de la Región Sur, la Delegación de Cooperativas de la región, el INTA y la Secretaria de Agricultura Familiar.



Según se informó, Pelama Chubut cotizó el "kid" a U$s 14,85 el kilo, el "joven" a US$ 13,75, el "adulto "ram" (pelo de castrón y acondicionado) a US$ 7,75 y la "punta amarilla" a US$ 4,70.



Las condiciones de pago se pactaron en un 20% a hacerse efectivo el 19 de diciembre, un 40% el 6 de enero y el 40% restante el próximo 5 de febrero, y según se aclaró, "el precio es sin IVA y sin aranceles".



Las cooperativas que nuclearon la producción de los crianceros rionegrinos fueron Ganadera Indígena de Jacobacci; Amuleim Com de Comallo; Cla Nehuen de Chacay Huarrua; Pewmayen de Pichi Leufi Inta; Peñi Mapuche de Ñorquinco y La Amistad de Valcheta, la Comunidad Pilquiniyeu del Limay y el INTA de Pilcaniyeu Viejo.