¡Se viene con todo! Guido Cannetti, listo para otra guerra este sábado en UFC

El reconocido peleador argentino de MMA, Guido Cannetti, tendrá una nueva presentación espectacular. A sus 42 años de edad, el "Ninja" chocará este sábado 1 de octubre con Randy Costa. Si bien no ha tenido una carrera muy gloriosa en las Artes Marciales Mixtas hasta el momento, su nivel parece ser el mismo de hace varios años, con un físico impecable. Por eso, quiere demostrarle a su país y al mundo de qué está hecho.

Pocas horas atrás, Cannetti dialogó con MMA Junkie, a quienes les expresó su enorme felicidad por estar una vez más en la jaula más importante del planeta. «Hombre, hemos hecho entrevistas conmigo llorando y hoy me siento lo mejor posible, estoy feliz, sonriendo y dando todo lo posible. Solo con eso, estoy en paz. Sentirme bien, eso para mí es gloria: poder llegar a donde quería llegar y cómo quería sentirme», partió diciendo.

Tras eso, el argentino añadió que «simplemente no pude encontrar una manera de aparecer de una forma en la que pudiera sentirme bien y darle el 100 por ciento. Ahora que lo estoy haciendo, me siento alegre. Sé que Randy Costa va a luchar contra el mejor Guido de la historia. En este último, aparecí como nunca antes. Me sentí increíble. Y para este, creo que voy a entrar un poco mejor, así que creo que esta pelea me mostrará dónde estoy realmente«.

Guido Cannetti, orgullo argentino

«Si gano, entonces hay más que dar. Y si pierdo, bueno, estoy contento con lo lejos que he llegado. Pero probablemente seguiré entrenando, seguiré mejorando y peleando de nuevo. Esta es una lucha decisiva para ver si el Guido que hizo esos cambios puede continuar de esta manera o si fue, no sé, un factor de suerte. Que no creo que fuera, realmente me siento muy bien», reconoció el "Ninja" argentino.

Para sentenciar, Guido Cannetti aprovechó para indicar qué final desea tener en su carrera. «Espero que las cosas salgan bien, realmente me lo merezco. Tal vez no sea campeón, pero podría ganar algunas peleas consecutivas y terminar mi carrera con un poco más de dinero en el banco. Para poder estar más tranquilo y terminar sintiéndome feliz, que es lo que más buscaba», complementó.