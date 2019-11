Homo Ludens, el encuentro de juegos de mesa para pasarse la tarde jugando

Contra todo pronóstico, los juegos de mesa todavía perduran y están viviendo una nueva era dorada. En una época donde lo digital avanza, el juego de mesa se pone como una alternativa que necesita del encuentro, el tiempo y la voluntad de juntarse. San Juan no queda ajena a esta movida cultural y se suma con Homo Ludens, el primer encuentro de juegos de mesa y rol de la provincia. La cita será este sábado 16 de noviembre a partir de las 16 horas.

En ella participarán entusiastas del hobby, entre los que se encuentran el club lúdico La Orden del Bastión y autoconvocados que quieren compartir su amor por este entretenimiento. El evento servirá para mostrar todas las posibilidades que tiene el juego de mesa y los juegos de rol, “el objetivo es mostrar que existe algo más allá del TEG o El Estanciero” dice uno de sus organizadores.

La propuesta será muy variada.

Algunas de sus propuestas son Rescate! Un juego donde cada jugador es un bombero y debe ayudar a controlar un incendio, otro es Pandemia donde los jugadores deben detener una epidemia mundial y donde el ingenio y la cooperación será clave. Push fight es un juego de ingenio donde dos jugadores miden sus habilidades, y este tiene la característica de estar hecho en una impresora 3D por un aficionado.

Otro de los pilares de este evento son los juegos de rol, que son narraciones colectivas donde cada jugador es un personaje de la historia que se cuenta. Las temáticas son diversas hay juegos de rol de Star Wars, el Señor de los Anillos y el mundialmente famoso, por series como Stranger Things o The Big Bang Theory, Dungeons and Dragons, traducido como Calabozos y Dragones. Los juegos de rol independiente también tendrán su espacio, habrá mesas de Grim, un juego de terror, Blades in the Darks, donde los jugadores encarnarán a antihéroes en una ciudad gótica y victoriana y una mesa de FATE donde la improvisación será el plato principal.

Las miniaturas de plástico y el tiempo compartido serán las protagonistas.

Otro de los objetivos es que docentes, responsables de bibliotecas populares y alumnos contemplen en el juego de mesa una posibilidad de aprendizaje y que se inserte en estos ámbitos, es decir, aulas y bibliotecas. También que diseñadores gráficos e ilustradores vean una industria emergente en la que se puedan hacer lugar y desarrollarse. En síntesis, generar un polo cultural y económico.

Por último habrá venta de comida temática, jugos naturales y la presencia de tiendas especializadas en juegos de mesa para tener una experiencia de entrada completa. Dados, fichas y tableros serán los protagonistas de Homo Ludens.

Para los interesados, el lugar del encuentro será el Centro Cultural Conte Grand, las entradas son limitadas y tienen un valor de $50, menores de 4 años no pagan. La pre venta se pueden conseguir en Two Zombie Geek Store, Librería Desnivel y Monte Carlo. El día del evento se venderán hasta agotar stock.

Venite a la Homo Ludens Comienza la cuenta regresiva, en una semana nos vemos en Centro Cultural Conte Grand en una jorada a puro juego. Posted by Encuentro provincial de juegos de mesa de San Juan on Saturday, November 9, 2019