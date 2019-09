Se vienen los 40 años del Súper TC2000

El Campeonato Argentino y CODASUR de Súper TC2000 presentó su octava fecha de la temporada en el 9° piso de la sede del Automóvil Club Argentino, en o que serán los 40 años de la categoría.

La competencia se disputará el próximo 15 de septiembre en el autódromo Eduardo José Copello – El Zonda de San Juan.

El panel principal de la conferencia de prensa lo integraron el Vicepresidente 2do del Automóvil Club Argentino, Sr. Jorge Revello, el Gerente General de Autosports S.A, Sr Francisco Aldinio, el Secretario de Deportes de la Provincia de San Juan, Jorge Chica, y los pilotos Agustín Canapino (Equipo Chevrolet YPF) y Julián Santero (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia).

Como anfitrión del lanzamiento, Revello fue el primero en tomar la palabra y dar la bienvenida a los presentes. “Es un orgullo para mi encabezar esta presentación y dar el puntapié inicial a una nueva visita de una categoría insignia de nuestra institución como lo es el Súper TC2000 a un escenario tradicional como El Zonda y a una provincia como San Juan, que gracias al trabajo del Gobernador Sergio Uñac hace del deporte una cuestión de Estado. Además, la competencia de este fin de semana será la antesala de la llegada de una etapa del Gran Premio Histórico, otra de nuestras pruebas emblemáticas. Sin ninguna duda creo que esta todo dado para que el Súper TC2000 concrete con todo éxito su paso por San Juan’’, expresó.

En segundo turno, Aldinio fue quien dio sus sensaciones por una nueva visita al escenario sanjuanino. “En primera instancia quiero agradecer al Automóvil Club Argentino por prestarnos su casa y al Gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y al Secretario de Deportes, Jorge Chica porque frente a la cancelación del Callejero de Santa Fe se pusieron a disposición para que hagamos la carrera en El Zonda y la verdad es que no lo dudamos ni un minuto. Para nosotros El Zonda es uno de los circuitos más importantes del país y siempre nos da muy buenos espectáculos”, comentó.

Además, el Gerente General de Autosports S.A se refirió al comienzo de los festejos por los 40 años de la categoría. “Quisimos dar el puntapié inicial de los festejos de los 40 años en El Zonda y el día viernes vamos a estar realizando a partir de las 17hs una caravana que va a comenzar en el circuito y desde ahí nos vamos a dirigir al Microestadio Aldo Cantoni en una caravana que tendrá más de 40 autos y a donde el público va a poder vivir con nosotros los festejos. Vamos a contar con la presencia de ex pilotos y autos campeones de la categoría, los cuales van a estar en exposición. Vamos a estar regalando entradas para toda la familia y contaremos con todos los pilotos en el evento” indicó.

Luego fue el turno de Jorge Chica, quien manifestó lo siguiente: “Francisco (Aldinio) me llamó un día y me dijo que se había cancelado el Callejero de Santa Fe y que tenían que hacer la carrera en El Zonda. Nosotros a principio de año le habíamos pedido la posibilidad de hacer la “Semana de la Velocidad” en conjunto con El Villicum, pero no habíamos encontrado fecha. Pero en San Juan los sueños se concretan y por eso estamos muy orgullosos de recibir el comienzo de los festejos de los 40 años de la categoría más tecnológica de Sudamérica. También nos reconforta saber que todos los sanjuaninos y quienes nos visiten van a tener la posibilidad de vivir una fiesta que comienza hoy pero que seguro va a durar por mucho tiempo más”.

Por su parte, Agustín Canapino transmitió las sensaciones que le genera el trazado emplazado en la Quebrada Rugiente. “Es muy lindo ir a correr a El Zonda porque es un circuito que tiene mucha mística y porque a los pilotos nos plantea diferente la noche del sábado porque no dormís de la misma manera sabiendo que al otro día tenes una carrera en un escenario emblemático como este. Eso te eleva a la adrenalina y en lo personal me gusta el desafío. Esperemos poder pelear junto al equipo por un lugar en el podio y ser protagonista”, puntualizó.

El último en hablar fue Julián Santero, quien no dudó en señalar lo que le produce competir cerca de su casa. “Es especial correr en El Zonda por lo que genera el circuito y en mi caso personal lo es más porque estoy muy cerca de Mendoza y de todos mis seres queridos. Correr en un circuito que es tan especial por su historia y porque te da muy poco margen para el error le pone un condimento extra al fin de semana. Intentaremos lograr un buen resultado y ojala que podamos ir por la victoria que se nos viene negando. Las expectativas son muy buenas por el rendimiento que venimos teniendo y esperemos poder coronar el domingo con un triunfo, que también nos ayudaría mucho en la lucha por el campeonato”, concluyó.