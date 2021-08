Se vienen más designaciones de personal en el Poder Judicial

Antes de terminar este año, la Corte de Justicia pretende darle curso a unas 30 designaciones de personal administrativo y profesionales. Se destinarán a cubrir puestos vacantes por jubilaciones y al nobel sistema acusatorio que se puso en marcha en febrero. Los que sean nombrados saldrán de los listados de aprobados de los concursos 2018 y 2020.

Si bien en el máximo tribunal no han dado cuenta oficialmente de la incorporación de más personal, la voluntad que hay es hacerlo en los próximos meses, no más allá de diciembre. Actualmente, la Secretaria Administrativa está abocada a determinar cuántos agentes hacen falta y el perfil de cada uno para cubrir las necesidades que presenta el aparato de Justicia.



Fuentes calificadas de Tribunales aseguraron que "no serán menos de 30". Todo depende de los cargos que queden libres por el retiro de sus titulares y la cantidad de organismos del sistema acusatorio que se quieran poner en marcha.

Por lo pronto, se sabe que en el corto plazo se abrirán dos juzgados de primera instancia y dos defensoras en el nuevo modelo que se aplica en la Justicia Penal y van a necesitar de empleados administrativos y profesionales. El primer paso ya está dado: el Consejo de la Magistratura llamó a concurso para el nombramiento de los jueces y defensores y se espera que el proceso termine en octubre.

Para avanzar con el ingreso de personal, la Corte echará mano arbitrariamente a los que aprobaron los concursos 2018 y 2020. El primero fue para aspirantes a puestos administrativos, el segundo para personas con título universitario para cargos de mayor jerarquía y con todos los que aprobaron, se armó un listado del que el máximo tribunal va eligiendo cada vez que hay designaciones.

Ambos concursos fueron diseñados por la anterior conformación de la Corte y despiertan polémica. Principalmente, porque la lista de aprobados no se conformó por orden de mérito sino por orden alfabético y los cortistas pueden elegir a quien designar sin ningún criterio más que el propio.

Como cada vez que hay ingresos, se espera que está vez generen una gran expectativa entre aquellos que salieron airosos en los concursos y rezan por tener una oportunidad. Más cuando la crisis económica que atraviesa el país dificulta cada vez más conseguir trabajo en la parte privada. A eso hay que agregarle el detalle de la estabilidad que ofrece entrar al Estado y que los sueldos judiciales están entre los mejores del sector público.

Las nuevas estructuras a poner en funcionamiento obligarán a contar con más personal de maestranza. Aunque en ese caso las designación se hacen sin filtro previo alguno, ya que una histórica acordada de la Corte establece que para los ordenanzas no hace falta concurso.