Secretos para crear rincones instagrameables en casa

En la actualidad cada vez es más recurrente ver videos y posts de influencers o artistas que graban su contenido desde casa. Generalmente, sus hogares se ven perfectos, la luz es la adecuada, casi escenográfica…¿Intentaste imitarlo y no te salió? ¿Cada vez que querés grabar un video hay algo que hace ruido en la imagen? Para ayudarte en la tarea, consultamos a la arquitecta y especialista en diseño interior, Laura Cocinero, que nos dio algunos tips sencillos para lograr rincones “instagrameables” en casa, sin gastar dinero.

¡Ojo! Estos consejos no sólo son prácticos para quienes se dedican a compartir contenido en redes, también pueden resultar muy útiles para crear fondos para video conferencias, entrevistas laborales a distancia o dictar charlas en línea. Así como muchos trabajadores armaron un rincón para trabajar desde casa durante la pandemia, quienes frecuentemente mantienen comunicaciones y videollamadas por cuestiones laborales, precisan crear una atmósfera para tan fin, sin que se vean de fondo elementos que molesten.

Según la especialista, “lo primero a tener en cuenta es que esto no requiere de cambios drásticos o inversiones importantes, sino que debemos prestar atención a ciertos detalles que pueden ayudar a crear un fondo perfecto para nuestras publicaciones”. En este sentido, como explica la arquitecta, se debe considerar la temática de los videos y hacia qué público se dirigen. En base a eso, será la composición a armar. “No es lo mismo el contenido que sube una persona sobre tips de maquillaje, que un entrenador que nos explica y muestra cómo hacer ciertos ejercicios, o una profesora que explica datos y conceptos sobre una determinada materia. Para cada caso, la manera en la que se acondicionará ese espacio o fondo dependerá de los objetivos de la persona que sube ese contenido”, argumenta Laura.

A continuación, algunos detalles a considerar:

Dormitorios y estudios:

Los dormitorios son un espacio muy recurrente para filmar videos, especialmente en el caso de adolescentes o influencers que se muestran hablando sobre un determinado tema o realizando una actividad que no requiere mucho movimiento como, por ejemplo, un tutorial de peinado o maquillaje.

Para este caso, Laura Cocinero recomienda crear un buen respaldo de cama, ya sea uno propiamente dicho o, si no se cuenta con uno, se puede crear con almohadones, murales, luces, pintura, entre otros. Se debe cuidar la paleta de colores que se aplica, lo más recomendable son los colores neutros para evitar contrastes o brillos que afecten la luminosidad de la imagen, y se deben evitar los verdes ya que muchas aplicaciones utilizan este color para crear efectos como, por ejemplo, cambiar el fondo. “Se pueden agregar ciertas texturas para darle más calidez al espacio, como con alfombras, mantas, pies de cama, almohadones y demás. En ese sentido, hay que cuidar que todo se vea ordenado, mientras menos cosas sueltas se vean, más prolijo y armonioso se verá ese ambiente”, explica Laura.

Si se cuenta con un escritorio dentro del dormitorio y se necesita mantener una videoconferencia por cuestiones más profesionales, como sería por trabajo, lo ideal es enfocar la cámara de manera que parezca que nos encontramos en otro ambiente, evitando que se vea la cama. Una ventana, una biblioteca o pared decorada, serían mejores planos a considerar.

“Les recomiendo que la decoración que utilicen tenga cierta relación con el contenido que suben. Pueden colgarse cuadros sobre artistas, retratos, o incluso apuntar a la biblioteca mostrando autores relacionados con la materia”, dice la arquitecta.

Sala de estar:

En el caso de utilizar el living como estudio de grabación, la especialista explica que es preciso prestarle atención al sillón o sofá, mientras más estético sea mejor, pero si este no es muy lindo o no está muy cuidado se lo puede cubrir con mantas y cojines para tapar esos detalles. La pared de fondo puede decorarse con cuadros, piezas de arte, papel pintado o con murales. En este último caso se debe cuidar de no utilizar tramas o elementos muy pequeños, los cuales al encontrarse muy juntos pueden llegar a distorsionar la imagen y generar cierto efecto de movimiento que no será agradable.

Una buena opción es crear un rincón dentro del estar mediante ciertos elementos para componer ese pequeño espacio que se verá en el encuadre. Puede ser mediante una mesa, una lámpara de pie o de mesa e incluso puede agregarse un sillón individual.

“Jugar con las luces y sombras puede ayudar a dar un efecto más real y cálido, esto se logra colocando lámparas en distintos sectores y con distintas intensidades e incluso aprovechando el ingreso de luz natural”, agrega la especialista en diseño interior.

Gimnasio en casa:

Muchos deportistas o amantes de la actividad física comparten a diario sus rutinas. En este caso, probablemente, se necesite que la imagen abarque el cuerpo entero, por lo cual, se tendrá que buscar un espacio para grabar más amplio, que permita mayor profundidad de la imagen. Una galería o el living pueden resultar opciones prácticas.

“En estos ambientes también se recomienda mantener una paleta de colores bien neutros o combinados con colores pasteles. Pueden agregarse también espejos que permiten ver los movimientos desde ambos lados sin tener que grabarse desde distintos ángulos. En este caso se debe tener cuidado con la posición de la cámara, ya que se debe evitar que esta aparezca reflejada en esos espejos”, explica Laura Cocinero.

Iluminación:

Este es un punto fundamental a la hora de grabar cualquier tipo de video, sea de la índole que sea. Muchas veces, al utilizar la luz que se tiene en casa, se generan luces y sombras indeseadas que distorsionan la imagen de la persona. En este sentido, para lograr una imagen profesional, lo recomendable es utilizar un trípode y un aro de luz, indica Laura, ya que este permite posicionar de manera más cómoda la cámara, además de iluminar lo que está en primer plano, permitiendo resaltar a esa persona y verla de manera más clara. Esto último, ayuda a separar la imagen del personaje principal del plano de fondo, que tendrá otro tipo de luz, lo que ayuda a restarle foco a este.