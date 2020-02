Según Finocchiaro, "la inversión educativa se mantuvo constante" durante la gestión de Cambiemos

El ex ministro de Educación del gobierno de Cambiemos, Alejandro Finocchiaro, aseguró hoy que, durante esa gestión, la inversión en educación "fue constante" y reclamó que "no se manipulen cuestiones sensibles con fines mezquinos".



De esta forma, salió a responder declaraciones formuladas ayer por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quien sostuvo que "la única polémica que debería haber es por qué tantos niños y niñas no estaban yendo al colegio", y señaló a Finocchiaro como "responsable de la desinversión educativa".



Así lo señaló el titular de la cartera educativa al pronunciarse sobre la decisión de la ANSeS de prorrogar la presentación del certificado de escolaridad como requisito para cobrar la ayuda escolar anual.



Hoy, vía la red social Twitter, Finocchiaro salió a responder esos dichos, y argumentó que “la caída (de la inversión educativa), que puede verificarse frente al 6 por ciento del PBI, se explica, básicamente, por la disminución de fondos dispuestos por las provincias”.



“Muchas razones exigen ser serios en el tratamiento de los temas educativos. La primera de ellas es que se trata de nuestros chicos. No podemos manipular cuestiones tan sensibles con fines mezquinos”, agregó el ex funcionario.



Otro de los cuestionamientos que Trotta había hecho sobre Finocchiaro tuvo que ver con el nivel de deserción escolar de los últimos años, algo que el ex funcionario macrista relativizó y apuntó que “el abandono escolar que muestra el nivel medio fue enfrentado desde varias políticas públicas”, entre las que señaló a “Secundaria 2030, Asistiré y Primero La Escuela”.



“Valoro el esfuerzo titánico del ministro, que, ante el hecho de la quita del certificado de regularidad para acceder a las asignaciones, intenta poner lógica educativa en una medida que, sin dudas, no la tuvo. La Educación nunca es un requisito, la Educación es una oportunidad”, postuló Finocchiaro en la serie de mensajes que, vía Twitter, emitió esta mañana.



Ayer, el titular de Anses, Alejandro Vanoli, salió a aclarar que el requisito de presentación del certificado de escolaridad para el cobro de la Ayuda Escolar no se eliminó, sino que se prorrogó su presentación hasta diciembre de este año.