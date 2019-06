Según la provincia, el fallo no afecta ningún emprendimiento en marcha

Tras algunas horas de análisis del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la Ley de Glaciares, el Gobierno provincial habló del tema. Lo hizo a través del Fiscal de Estado, Jorge Alvo. Según el funcionario, la resolución del máximo tribunal “no afecta a ninguno de los emprendimientos mineros que están en marcha en estos momentos”. La que podría impactar a futuro en alguno es la norma, pero para eso debe haber un fallo judicial que así lo indique.

“La Corte Suprema no llegó a analizar si la ley es constitucional o no, no se metió en el fondo de la cuestión. Lo que pasa es que para llegar a eso, la parte demandante tiene que acreditar que la aplicación de la ley le generó un daño y el tribunal interpretó en este caso que ni la empresa minera ni la provincia demostraron una afectación específica o que se les esté lesionando un derecho”, explicó a DIARIO HUARPE el Fiscal de Estado.

En el mismo sentido añadió que “al no cumplirse el requisito de acreditar el daño, lo que hizo directamente fue rechazar el planteo. Pero lo hizo por esa razón formal y no por una cuestión de fondo, no lo hizo porque haya analizado la constitucionalidad de la norma”.

¿Por qué sostiene Alvo que los yacimientos que están en explotación o en exploración, ahora no se verán afectados? Según el Fiscal de Estado, “el inventario de glaciares que hizo la provincia coincide casi plenamente con el de la Nación y ninguno revela que un emprendimiento esté sobre un glaciar o afecte un glaciar”.