Según una asociación, una familia sanjuanina tipo necesitó más de $31.000 para alimentarse en mayo

Este domingo por la noche se informó el relevamiento de precios que realiza la Asociación Amas de Casa del País y a través de él se conoció que la canasta básica de alimentos aumentó casi $1.300 de abril a mayo. En abril el costo de estos 30 alimentos que la incluyen y que necesitó una familia tipo para alimentarse fue de $30.060. Mientras que, en mayo fue de $31.320, es decir, que subió un 4.2%.

Según comentó a DIARIO HUARPE la titular de la asociación, Laura vera, “los alimentos que aumentaron más fueron los de mayor consumo en sectores vulnerables como las harinas y derivados (pan, fideos, arroz, entre otros), legumbres, carnes especiales y lácteos”.

El relevamiento lo hacen cada mes en supermercados, almacenes de barrio e hipermercados y tienen en cuenta casi los mismos productos de la canasta del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Entre ellos hay aceite, sal, fideos, acelga, papa, camote, legumbres, carne vacuna, carne de pollo, huevos, café, yerba, te, galletas dulces y saladas, mermeladas, vinos, jugos, gaseosas, leche, quesos, entre otros.

Vera admitió que en el informe que ellas hacen, el precio de la canasta es algo más elevado que la nacional porque no relevan ofertas porque no todas las personas tienen acceso a ellas. Si bien, aún no se conoce el precio de la canasta básica alimentaria del mes de mayo del organismo nacional, la de abril alcanzó los $26.676, número que debía alcanzar una pareja con dos hijos para no caer en la indigencia.

Desde Amas de Casa generalmente buscan primeras marcas, aunque últimamente están incluyendo también segundas marcas porque no están hallando las primeras en algunas góndolas. “Comprar estos mismos artículos sólo con primeras marcas cuesta $36.000”, dijo.

Según lo que hablaron con cajeros y repositores, estos productos directamente no les llegan así que por eso no los pueden colocar en las góndolas. Entre ellos se encuentran los aceites, harinas y azúcar. “Creemos que esos productos se dejan para la exportación, no es que se están dejando de fabricar”, opinó Vera.

Algo a tener en cuenta es que en esta canasta de 30 alimentos se incluye todo lo necesario para las cuatro comidas diarias como lo son el desayuno, almuerzo, merienda y cena para cuatro personas.

“Con mucha preocupación decimos que todos los días aumenta la brecha de la indigencia y de la pobreza, todo el que no llegue a cubrir esa canasta de alimentos está dentro de la indigencia y los que no llegan a los $67.000, que es la canasta básica total, en la pobreza. La gente se arregla para poder subsistir porque no tienen esos ingresos”, comentó la titular de la asociación.

Es por ello que desde Amas de Casa creen que deben existir políticas públicas enfocadas en los precios como la quita del IVA, una ley de control de precios y demás.

Capacitaciones para comer bien y con menos dinero

Desde la asociación tienen contacto con una gran cantidad de amas de casa de la provincia que con sus ingresos no llegan a cubrir la canasta básica de alimentos, razón por la que optaron porque profesionales les brinden cursos en los que les enseñen a elaborar alimentos nutritivos con menos dinero. Muchos de ellos son en base a soja, que en un principio tuvo bastante resistencia de parte de los participantes, pero después comprobaron sus bondades y optaron por aprender porque es económica. También, les enseñaron a elaborar alimentos a base de legumbres y cereales.

Más personas en los merenderos y comedores

Amas de Casa tiene en la provincia 16 comedores en los que van cerca de 2.800 sanjuaninos y 38 merenderos a los que asisten más de 3.000 niños, niñas y adolescentes. Desde hace algunos meses se viene incrementando la cantidad de asistentes a ambos.

“Ya no sólo van los hijos de los desocupados, sino de aquellos que trabajan en algunos lugares y no les alcanza”, informó la titular de Amas de Casa del País, Laura Vera.