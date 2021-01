Segunda semana de vacunación: se suma personal de guardias y emergencias 

Desde la próxima semana se ampliará el grupo de profesionales que recibirán la vacuna contra el coronavirus. En los primeros días de la campaña, desde el 29 de diciembre al 8 de enero, la prioridad fue inmunizar a los agentes sanitarios que están en contacto directo con el virus, ahora se sumará personal de guardias y emergencias, que tratan con sospechosos.

Este viernes 8 de enero la Jefa de Inmunizaciones, Marita Sosa, anunció que la primera etapa de la campaña terminó exitosamente y que desde el lunes 11 empezarán con la primera ampliación de grupos. Los que podrán ponerse la vacuna serán el personal de salud de internación clínica de Covid, quienes trabajan con casos menos graves, el servicio de guardia tanto público como privado y los servicios de emergencia. Estos dos últimos sectores son quienes más trabajan con sospechosos de tener la enfermedad.

Para estos se utilizarán las dosis que no se usaron en la primera semana, alrededor de 500 de las 2.250 que enviaron, y las 2.200 nuevas que llegaron este jueves a San Juan. El grupo es más amplio que el primero que tuvo acceso a la campaña, que era de terapistas, testeadores y los que trabajadores de los laboratorios que tenían contacto con muestras positivas, por lo que se espera más afluencia de personal sanitario en los próximos días.

Los que asistan al Aldo Cantoni, que seguirá siendo el centro de vacunación, deben ir con DNI, certificación del lugar de trabajo y no tener síntomas ni ser embarazadas ni lactantes. Además, nuevamente la vacuna será solo para los que tienen entre 18 y 59 años.

Otro cambio que habrá en la segunda semana de vacunación es la organización a partir del último número de documento. Esta vez quienes tengan DNI terminado entre 0 y 5 podrán asistir los días lunes, miércoles y viernes. Los restantes documentos, que terminan entre 6 y 9, podrán ir martes o jueves. El objetivo de esto, explicó Sosa, es que los profesionales tengan más de un día para poder asistir al centro de vacunaciones.

Buen balance de la primera etapa

En los primeros 10 de la campaña de vacunación, hasta el jueves 7, San Juan usó más del 75% de las dosis enviadas. Este dato fue confirmado por Marita Sosa en la conferencia de prensa, cuando detalló que se colocaron más de 1.700 dosis de las 2.250 que llegaron. Esto habla de la alta aceptación por parte de los profesionales de salud.

Otro de los puntos que resultaron bien en San Juan es que tanto Sosa como Mónica Jofré confirmaron que no se perdieron dosis en la provincia,como sí ha sucedido en Olavarría, Buenos Aires, y Entre Ríos. La jefa de Inmunizaciones explicó que no fue necesario vacunar las 24 horas debido a que no había disponibilidad de dosis que justificara la medida.

Tras la colocación de las vacunas solo un 1,8% de los inmunizados presentó reacciones adversas y todas fueron leves. En el monitoreo posterior que se hace a los vacunados detectaron que algunos tuvieron dolor de cabeza, dolores musculares o fiebre en entre las 24 y las 48 horas después de la aplicación. Estos síntomas, similares a los que provocan cualquiera de las vacunas del calendario, pasaron rápidamente y antes de los dos días todos se sentían bien.