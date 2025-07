Tras el rotundo éxito de su primera edición, el grupo “Condenados a la Fama” anuncia un nuevo encuentro de tuning a colectivos. Será una jornada llena de creatividad, confort y, como siempre, un profundo compromiso social en el Complejo La Superiora de Rawson. Este evento se llevará a cabo el próximo domingo 27 de julio, la entrada será un alimento no perecedero, siendo un evento completamente solidario.

“Condenados a la Fama” se ha consolidado como un referente en la Red Tulum y otros sistemas de transporte del país, impulsados por su pasión por personalizar movilidades con un claro enfoque en la estética, la comodidad y la funcionalidad. Cada unidad es una muestra del esfuerzo de su chofer, quien le dota de una identidad única a través de detalles como cortinas nuevas, luces interiores, bocinas personalizadas y hasta el icónico silbido que distingue a sus vehículos.

Martín “Led”, uno de los organizadores y referente del grupo, quien viajó especialmente desde Buenos Aires para el primer evento y cuya filosofía se mantiene, explicó que lo fundamental es que el pasajero viaje cómodo. La filosofía central del grupo es “menos drama”, buscando generar la menor cantidad de problemas posibles y transmitir un ambiente positivo, sabiendo que el viaje puede ser el inicio o el final del día de un pasajero. Néstor López, chofer de la empresa Libertador y participante de la primera edición, destacó que un colectivo limpio y perfumado mejora el día a día tanto para los conductores, que pasan muchas horas en sus unidades, como para los pasajeros, quienes valoran el esfuerzo y ayudan a cuidarlos. Estas intervenciones suelen ser financiadas de manera independiente por los propios choferes, aunque ocasionalmente reciben apoyo de las empresas.

Más allá de la estética, estas modificaciones buscan fomentar un vínculo más cercano entre los pasajeros y el transporte público, promoviendo un mayor sentido de pertenencia y cuidado. Los colectivos personalizados no solo son atractivos visualmente, sino que también mejoran la experiencia diaria de todos.

Tal como en su exitoso antecedente, la entrada a esta segunda exposición será la donación de un alimento no perecedero. Estos alimentos serán destinados a merenderos y comedores sociales, lo que demuestra que esta iniciativa no solo apuesta por la estética y el confort, sino también por la solidaridad y el compromiso social que caracteriza a “Condenados a la Fama”. Los organizadores resaltan que esta es una forma de devolverle a la comunidad parte del apoyo recibido y demostrar que la verdadera riqueza radica en generar un impacto positivo en el entorno.

El encuentro no será solo una muestra de creatividad, sino una verdadera fiesta para toda la familia, tal como ocurrió en la primera edición. Los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta gastronómica gracias a los food trucks y música en vivo en un escenario especialmente montado, con los colectivos personalizados como los verdaderos protagonistas que “se robaron todas las miradas y despertaron el interés de grandes y chicos” en el evento anterior. Los organizadores esperan que este encuentro se consolide como un evento regular en la provincia, fortaleciendo los lazos entre colectiveros, pasajeros y la comunidad en general.