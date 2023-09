La Selección Argentina y Bolivia se enfrentarán este martes en el estadio Hernando Siles de La Paz, a partir de las 17, en partido correspondiente a la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. En la previa del encuentro, el DT albiceleste, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa y dejó entrever el once titular que pondrá en cancha aunque, como es su costumbre, no lo confirmó: “El equipo en La Paz será parecido al que jugó el otro día ante Ecuador. (Ángel) Di María y Julián (Álvarez) tienen chances de entrar (desde el arranque)”, afirmó.

En el debut en el certamen clasificatorio a la próxima Copa del Mundo, el combinado albiceleste venció 1-0 a un duro Ecuador con una obra de arte de Lionel Messi, un gol de tiro libre. El equipo titular argentino que inició el partido fue muy similar al que derrotó a Francia el pasado 18 de diciembre en el estadio Icónico de Lusail, para consagrarse campeón del mundo por tercera vez.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Las únicas modificaciones fueron los ingresos de Nicolás González y Lautaro Martínez en reemplazo de Ángel Di María y Julián Álvarez (ambos entraron en el complemento ante La Tri). Y justamente esos cambios son los que planearía el DT para intentar sumar de a tres en la siempre complicada altura de La Paz.

El condicionante de jugar a 3.581 metros sobre el nivel del mar es un imponderable imposible de obviar. El DT dejó en claro que los efectos de la altura, por más que se puedan estudiar, no se comparan con la propia sensación de jugar ahí: “Se han probado un montón de cosas y ya sabemos la dificultad que encuentran los equipos que van ahí. Yo no quiero hablar mucho de este tema porque es algo que no va a cambiar. Está claro que tiene una dificultad añadida, pero bajo ningún concepto nos vamos a quejar. Todo el mundo va a jugar ahí. No se puede hacer nada. Se trabajan otros aspectos, pero si no estás adentro de la cancha no te das cuenta. Yo jugué ahí y hablé de un montón de cosas antes de entrar a la cancha, pero cuando me tocó jugar la sensación fue diferente”, cerró.

En este contexto, el equipo titular sale casi de memoria. Más aún teniendo en cuenta que sería idéntico al que jugó la final del Mundial Qatar 2022. Emiliano ‘Dibu’ Martínez es inamovible en el arco; la defensa estaría integrada por Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. En la mitad de la cancha Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul se ganaron el derecho de ser considerados como indispensables luego de su gran rendimiento en el certamen ecuménico.

Por último, los dos más experimentados del plantel, Messi y Di María, acompañarían a Julián Álvarez en el ataque quien, de no mediar inconvenientes, reemplazaría a Lautaro Martínez en el equipo titular.