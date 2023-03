El sábado pasado, en la previa al partido ante Almirante Brown, la decisión por parte de la dirigencia verdinegra estaba tomada: “Si San Martín no gana, Yllana se va”. La falta de resultados lo había puesto en la cornisa. Incluso el empate también era motivo para dejarlo sin el puesto de entrenador. No obstante, San Martín empató 1-1 y el equipo, que por primera vez modificó su distribución táctica –obligada por la situación- mostró ese cambio y tuvo algunos pasajes de fútbol. Por ello es que la decisión no fue la que se había pensado. Pero tampoco se lo ratificó en el puesto y esta semana será clave para saber si el “Chueco” estará orientando al plantel el domingo ante Defensores de Belgrano, desde las 15.30 por la séptima fecha de la Primera Nacional.

La realidad indica que Andrés Yllana está en la cuerda floja. Un triunfo en seis presentaciones y todavía sin ganar de local marcan el termómetro en Concepción. Apenas seis puntos de 15 en juego y con solo tres goles anotados. Los números marcan una realidad que no era la esperada cuando contrataron al exjugador de Gimnasia.

Por ello es que evalúan si le dan una vida más o el domingo sale Raúl Antuña con el equipo. “Si no cambia, nosotros tendremos que cambiar y buscar otro técnico”, dijo el presidente Miadosqui tras el empate del sábado. En un claro mensaje que si Yllana no tiene otra versión de juego los que van a decidir son los dirigentes. En otras palabras, es dejar al “Chueco” fuera de su cargo.

Y si bien la dirigencia analiza los pasos a resolver, la charla entre el manager del club Raúl Antuña e Yllana será determinante. San Martín está obligado a cambiar, pero desconocen si el DT también está dispuesto. O qué argumentos menciona para que le den el aval para afrontar su séptimo partido.

El intermediario es Antuña, que no solo debe dialogar largo y tendido con Yllana, sino darle una respuesta alentadora a la dirigencia que ya no tiene más paciencia. Pero dejó en el “Purruco” la responsabilidad de interactuar y decidir en una semana en la que San Martín podría quedarse sin DT.

Las frases del presidente la dicen todo. Si fuera por él, Yllana se tendría que haber ida del verdinegro el sábado pasado. “Los cambios llegaron tarde”, “jugamos con el resultado y ahí se hacen los cambios”, “(Sebastián) González tiene que jugar”, “hay muchos chicos del ámbito local que están mejor que los que tenemos”, y “el equipo no tiene gol”, resumen el real pensamiento de Miadosqui.

Y más cuando largó abiertamente una frase que resume todo el clima que reina en el Pueblo Viejo: “Me siento avergonzado de lo que vengo viendo. Si no cambia, nosotros tendremos que cambiar y buscar otro técnico”.

Va media docena de partidos y San Martín no ha logrado un patrón de juego. No pudo darle continuidad a una idea. Pasó muchos sobresaltos. Intentó cambiar en el partido cuando el resultado negativo ya estaba establecido y utilizó una distribución con tres centrales que hizo ruido en la dirigencia al considerar que busca no perder en vez de ganar. Que sumado a que tiene poco peso ofensivo lo hacen presagiar un futuro cediendo muchos puntos como viene ocurriendo en las seis fechas que se llevan jugadas en la Primera Nacional.

La dirigencia ya dio su veredicto y los hinchas también en la cancha. Lo concreto es que si hay que cambiar al capitán del barco verdinegro no hay nombres posibles, ya que este presente no se lo esperaban tan pronto. Y con el último antecedente, Antuña en la primera y –según la dirigencia- única alternativa para volver a ser el DT como ocurrió el torneo pasado cuando encaminó al equipo, se hizo muy fuerte de local y por apenas un punto quedó afuera del reducido. ¿La diferencia? El “Purruco” es de la casa, siente los colores, conocen su propuesta de juego, y sumado a que cómo manager aprobó la llegada de cada una de las 18 contrataciones.

La semana puede traer novedades. Yllana tiene las horas contadas, pero si argumenta que puede revertir la situación tendrá una vida más. De lo contrario San Martín se quedará sin DT en el comienzo mismo de la temporada.