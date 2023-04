¿Separados? Aseguran que Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo no están felices

En las últimas horas, desde Europa brindaron una información ruidosa sobre Cristiano Ronaldo. El astro portugués no atraviesa un buen momento en su carrera como deportista. La actualidad en el club árabe Al-Nassr no es la mejor, por lo que eso le habría traído algunos inconvenientes con su pareja, Georgina Rodríguez. De esa forma, comunicaron que incluso es más grave de lo que parece.

"Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: que su vida personal no está en un momento de felicidad y que cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está. Y todos sabemos porqué está cada vez más alejado de su familia", fue lo que comenzó diciendo Quintino Aries en la cadena local CMTV. De todas formas, eso no fue lo único que se supo.

A su vez, uno de los comunicadores que está en dicho segmento de TV, aportó más detalles de la situación entre CR7 y Georgina. "Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano", contó Daniel Nascimento.

"Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada", agregó después. A raíz de esas palabras, Filipa Castro, amiga de Cristiano Ronaldo, defendió a la pareja, de acuerdo con la prensa portuguesa. "Puedo afirmar de una fuente cien por cien fiable que están como siempre. Súper bien. Esto son historias, chismes encargados por gente que no soporta a Gio. Son una pareja que tiene amor para dar y regalar", acotó.

Por otra parte, un amigo de la madre de Cristiano Ronaldo, le expuso también a CMTV: "Hace meses lo llevo diciendo. No están bien y es probable que se separen. La realidad es que CR7 está harto de ella. Esa es la realidad. Sigo diciendo que no habrá boda. Están juntos para alimentar el producto". Tras esos dichos de Leo Caeiro al programa de la televisión de Portugal, los rumores crecieron con más fuerza aún.

Palabras de Georgina Rodríguez

En el documental Soy Georgina, la mujer de Cristiano Ronaldo dijo: "Me siguen más de 40 millones de personas. Pero nadie sabe lo que siento. Este año viví el mejor y el peor momento de mi vida en un instante... La vida es dura. La vida sigue. Tengo motivos para seguir adelante y ser fuerte". Esas palabras sonaron con fuerza, especialmente luego de la muerte de uno de sus hijos.