La sequía histórica que atraviesa la provincia preocupa a las autoridades de Hidráulica. Pese a las nevadas registradas durante los últimos días, el panorama no es alentador en cuanto a la recuperación de los niveles de la cota de los diques sanjuaninos.

En los últimos días se conoció un informe de la Universidad Nacional de San Juan que veía estas nevadas de manera alentadora, ya que comparaba a esas precipitaciones con los años de mejores nevadas y, por ende, generaban buenas expectativas para el año hídrico de la provincia, en un escenario de profunda escasez de agua. El director de Hidráulica, Luis Kulichevsky, fue más pesimista: “Queremos transparentar todo lo que está pasando con el sector hídrico de la provincia. Llevamos 10 años de una sequía que ya pasó a ser histórica, tenemos una situación compleja y preocupante”.

Entre sus principales preocupaciones destacó: “Queremos tratar de que los recursos escasos, cómo el agua, se puedan administrar de manera eficiente. Hay una pérdida de distribución (canales impermeabilizados) que es imposible de solucionar en el corto plazo, porque se trata de una pérdida que requiere una inversión millonaria”.

“Estamos tratando que llegue el volumen del agua de la mejor manera, hay cosas que podemos arreglar pronto y cosas que no. El sistema de distribución de agua tiene 60 años y es excelente, pero necesita un mantenimiento permanente todos los años. Necesitamos una política hídrica sin importar el gobierno que esté” remarcó.

El bajo nivel de agua en los diques hace que los pozos no puedan reabastecerse, en cuanto a esto, el director de Hidráulica, manifestó: “sacar agua de los pozos significa tener sistemas eléctricos e ir cada vez a mayor profundidad y si nosotros no recargamos un acuífero, la recarga que se da naturalmente del dique Ignacio de la Roza, se complica. Los pozos no pueden recargar, ya no se puede ir a mayor profundidad y la situación, hoy por hoy, es crítica porque por un lado estamos debajo de nuestros niveles normales y tenemos un nivel de dique que no nos puede ayudar mucho y, a su vez, le estamos debiendo agua al subsuelo. A pesar de haber buenas precipitaciones de nieve necesitaríamos por lo menos 3 o 4 años más para devolver el nivel de los diques”.