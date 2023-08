A seis días de las PASO, el gobernador de San Juan y precandidato a senador por Vamos San Juan, Sergio Uñac, llegó al programa del Café de la Política Express, que se transmite por Guanaco Play, para hablar de todo: elecciones, transición y peronismo.

El gobernador, que trata de quedar como candidato a senador dentro de Unión por la Patria, dejó las siguientes definiciones:

"Es sumamente complejo gobernar. Ese sillón en el que uno se sienta está lleno de problemas, esta es la pura verdad. Las soluciones las tiene que encontrar uno".

"San Juan está bien, San Juan creció mucho. Nosotros entregamos un gobierno en pleno movimiento, en pleno crecimiento, con noticias que son disruptivas respecto de cómo está la economía en general, en lo nacional y en el mundo".

"Yo recibí al Gobierno de los tres proyectos mineros metalíferos, dos en operación, ya casi limitándose, y uno paralizado que era Casposo. Y con conflictos en puertas, con dos derrames, que obviamente eso vaya sí que me complicó mis primeros años de Gobierno. Por eso cuando yo miro hacia atrás digo, está bueno todo lo que hicimos, está bueno ponerme en una relativa pausa respecto de mi vida personal, de mi vida política también".

"La verdadera elección fue el 14 de mayo. La otra fue la elección de la Corte, donde hubo actores de Juntos por el Cambio operando con la Corte, actores del peronismo local operando con la Corte. Un converso Miguel Ángel Pichetto, que vino anunciando lo que iba a pasar por la Corte".

"San Juan queda políticamente por efecto de la Corte, casi con las patas para arriba, un gobernador que tiene 15 intendencias en contra, que tiene dos tercios de la Cámara en contra, que tiene el 60% de los concejales en contra, con un capricho de la Corte, de no resolver cuarenta días antes en caso, y si no lo resolvió, no resolverlo tres días antes. Y si lo resolvió tres días antes, no paralizar una sola categoría, paralizar toda".

"Ningún miembro de la Corte va a venir a ver cómo le va a los sanjuaninos, si le pagan los salarios o no. En un país donde la Corte actúa como actúa, evidentemente, el sistema judicial no está funcionando".

"A mí me gustaría mucho que las próximas elecciones se parezcan más a las del 14 de mayo que a las del 2 de julio. Pero cada elección tiene su particularidad. Y es necesario que entendamos todos que ese lugar que van a representar los senadores y los diputados, ahí se debate presente y futuro de los argentinos. Ahí se discute hacia dónde va la brújula del crecimiento o no".

Yo creo que el Estado es motorizador de ciertas situaciones para con el sector privado, desde herramientas de crédito, tasas subsidiadas, certificados de crédito, o movilizador de eventos para que el sector gastronómico, hotelero, de servicios, pueda funcionar y tener trabajadores. Yo creo que ellos no tienen la misma visión (por Orrego), no sé quién es el equivocado o el acertado. Tenemos visiones distintas. Ahora, eso no quita que nosotros debamos tener una relación muy razonable. El 13 de agosto también se pone en juego todo eso".

"Sí hemos cometido, por ahí hemos repetido errores los argentinos en la historia, por qué no repetirlos acá. En el caso mío, yo voy a ser un facilitador, mi visión es distinta, la visión de Gioja era que los municipios no tenían que tener coparticipación. Tardé dos años, puse de acuerdo a 19 intendentes y sacamos Ley de Coparticipación".

"El 13 de agosto se ponen en juego muchas cosas, esta es la pura verdad".

"Es prematuro hablar de Gramajo presidente del PJ, pero no lo creo, porque obviamente que cuando uno se va también se tuerce en algunos lugares, hay que empezar a hacer un camino. No lo digo en términos personales, lo digo porque hay 14 que se quedaron y uno que se fue".

Lo de Gramajo termina siendo una decisión personal. Yo converso con Fabián, hemos conversado siempre. Si le preguntas a él, seguro que te va a contestar lo mismo. Hemos conversado siempre, estando o no estando en este proyecto político. Pero fue importante para él estar en este proyecto político. Habría que evaluar qué tan importante fue irse del proyecto político. Eso ya lo tiene que definir él. Ya no es una cosa, yo no puedo hablar por él".