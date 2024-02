Sería un espectáculo: Ilia Topuria quiere a Conor McGregor en UFC

Ilia Topuria tiene grandes objetivos para este 2024, tal como lo demostró en las últimas horas. A finales de este mes, el español chocará con Alexander Volkanovski por el título de Peso Pluma en el evento principal de UFC 298. La pelea es una de las más esperadas del año. Sin embargo, el mismo asegura que será campeón, e incluso tiene en mente a Conor McGregor para pelear a continuación.

"Va a ser un nocaut en el primer asalto. Ya verás. Está diciendo muchas tonterías: 'Hay niveles, tengo esto y tengo aquello, dah, dah, dah'. Tienes razón, hay niveles. Hay niveles, luego estoy yo. Voy a mostrarte dónde están los niveles. Voy a dominarlo en todas partes. Voy a hacer que parezca un saco de boxeo. Ya verás. Estaré bailando el 17 de febrero. Estás hablando con el mejor luchador del mundo", indicó Topuria en The MMA Hour.

Además, Ilia comentó: "Soy el mejor. Él es uno de los mejores. Tienes que darle su crédito. Fue un gran campeón, fue el No. 1 libra por libra. Fue uno de los más grandes, sin ninguna duda. Uno de los grandes de la división pluma, y ​​siempre será recordado así, como uno de los más grandes de esta división. Y estoy feliz de ser el hombre que le dará la mala noticia el 17 de febrero: es viejo. Es hora de moverse. Es hora de la nueva generación. Él vendió. Ya perdió".

Topuria sueña con Conor McGregor

"Tiene todas las señales de que tiene que retirarse. Tuvo sus momentos en este deporte y ahora toca seguir adelante. Es hora de sangre nueva y yo represento a la nueva generación. Represento la evolución de las artes marciales mixtas. Por la forma en que voy a vencerlo, ni siquiera me van a preguntar sobre una revancha. Conor McGregor, esa es la pelea que estoy buscando. Tiene una gran pelea con Mike Chandler. Si no le dan una paliza, será un placer compartir el octágono conmigo", expuso el español.

Para cerrar, Ilia Topuria mencionó: "Quizás en UFC España. Ambos somos de Europa y él podrá volver a casa y decirle a su esposa: 'Bebé, quítate las bragas rojas'. Topuria nos mantuvo ricos'. Max, Yair, Brian Ortega, todos ellos, pueden irse y retirarse. Nunca les voy a dar la oportunidad de luchar por el título. No lo sé, para ser honesto. UFC lo sabe incluso mejor que yo y no creo que vayan a ofrecer siquiera a Max o los nombres que te dije. Ya veremos. Estoy completamente concentrado en mi próxima pelea y veremos qué me depara el futuro".