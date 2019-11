Serrat y Sabina dieron un distendido show en Córdoba

Los cantautores españoles Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina pasearon anoche toda su experiencia sobre el escenario del Orfeo Superdomo de Córdoba, y cautivaron con sus voces a los más 10.000 espectadores que se dieron cita en el recinto de barrio Alto Verde.



Pasadas las 21.20 los reconocidos artistas aparecieron desde detrás del telón, en una noche que anticipaba con sus primeros acordes lo que sería una velada distendida, con los dos músicos utilizando sus respectivas leyendas para cautivar a un público que se mostró atento a cada detalle y celebró todos los temas hasta la medianoche.



"No hay dos sin tres" enamoró al público cordobés, show en el que no solo la música de ambos estuvo en escena, ya que también incluyó una permanente charla entre ellos o con el público, recurriendo muchas veces el verso para ello.



"Esta noche contigo" dio inicio a una sucesión de grandes éxitos que incluyó "No hago otra cosa que pensar en ti", hasta que llegó la primera ovación de la noche gracias a "Con la frente marchita" que Sabina interpretó solo.



En la interacción con el público el oriundo de Jaén solo mencionó “Chile y Bolivia” para que se genere un estallido de aplausos, aunque no ahondó en el tema, y siguieron hablando entre ellos, simulando estar sentados en la mesa de un bar, vino mediante, charla en la que buscaban ‘recomponer’ una amistad que decían haber perdido.



En escena, además de los músicos con los distintos instrumentos, se lucieron las coristas Sofía Mohamed y Tamara Barros acompañaron a los cantantes en “Es caprichoso el azar” y “A la sombra de un león”.



Luego vino una sección de Serrat interpretando “Los fantasmas del Roxy”, “Nanas de la cebolla” y “La Magdalena”, temas que suavizaron aún más la velada.



"Princesa", "Peces de ciudad", "Cantares" y "Nos dieron las diez", con todo el público de pie festejando se llegó al cierre del concierto que marcó, además, la última presentación de este tercer espectáculo conjunto en la Argentina, tras cuatro funciones en Buenos Aires.



Ahora "No hay dos sin tres" tiene previstas actuaciones en Paraguay, Uruguay, México, Costa Rica y Madrid (España).