El mes de octubre registra una serie de incrementos en servicios esenciales que afectarán el presupuesto de los hogares en distintos puntos del país. Los ajustes confirmados abarcan sectores como los servicios públicos, la salud privada y los alquileres, generando una presión adicional sobre los gastos familiares básicos.

En el ámbito de los servicios públicos, se oficializaron aumentos en las tarifas de electricidad y gas natural para el mes en curso. Estos incrementos se enmarcan en el esquema de Revisión Quinquenal de Tarifas vigente, que prevé ajustes mensuales durante un período de treinta meses. Paralelamente, las empresas de telecomunicaciones aplicarán un ajuste de hasta el tres por ciento en sus servicios según la operadora.

Se estima un incremento parcial del impuesto a los combustibles líquidos que impactará en el precio de la nafta y el gasoil en todo el territorio nacional.

En el sector de la salud privada, las empresas de medicina prepaga confirmaron aumentos para sus planes, con incrementos que se ubicarán entre el 1,1% y el 2,4% según la compañía, la región del país y las características del usuario. Estos ajustes se alinean con la inflación registrada en meses anteriores.

Respecto a los contratos de alquiler, aquellos que todavía se rigen bajo la derogada ley de Alquileres experimentarán un aumento del 46,1 por ciento en octubre. Este ajuste se calcula según el Índice de Contrato de Locación que elabora el Banco Central, considerando la variación de la inflación y los salarios del sector formal.

Estos incrementos simultáneos en servicios básicos representan un impacto significativo para la economía familiar, particularmente en un contexto donde los gastos esenciales mantienen una tendencia alcista en diversos sectores de la economía nacional.