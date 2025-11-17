A pocos días de asumir su cargo, el nuevo Fiscal General ante la Corte de Justicia, Guillermo Baigorrí, ya puso sobre la mesa la posible reestructuración de su equipo de trabajo. La atención se centra en el futuro de los Secretarios Relatores del Ministerio Público Fiscal, cargos clave que fueron nombrados durante la gestión del fallecido Eduardo Quattropani.

La continuidad de los actuales funcionarios dependerá del nuevo fiscal. Hay que recordar que ellos son Fernando Rahme Quattropani, sobrino del fiscal que ocupó el cargo durante 32 años, y Rolando Lozano, quien además fue parte de la terna de candidatos que compitió con Baigorrí por la misma designación.

Fernando Rahme y Rolando Lozano, los actuales secretarios relatores del Ministerio Público Fiscal.

Consultado en el programa radial Aferrarse a la Vida (Radio Sarmiento) sobre qué hará con los funcionarios heredados, Baigorri fue cauteloso, pero enfático en su necesidad de rodearse de lealtad absoluta para establecer su estilo de trabajo:

"No sé si cambiaré a los secretarios relatores. Posiblemente, para poder darle mi impronta, tendré que rodearme o incorporar personas que sean de mi estricta confianza, de mi conocimiento, que sepan cómo pienso y razono jurídicamente. Necesito tener su respaldo en todo momento. Lo ideal es generar grupos de trabajo como los que ya existen, pero no puede faltar gente de mi equipo".

La declaración subraya que, aunque se valora la experiencia de los grupos de trabajo existentes, la necesidad de una impronta personal y el entendimiento jurídico con su entorno son prioritarios.

Además, Baigorrí se desmarcó de la figura de su predecesor, señalando que buscará trazar su propio camino al frente del Ministerio Público Fiscal, lo que refuerza la idea de una nueva etapa.

"Y, por último, lamentablemente, aunque quisiera, no podría ser Quattropani; soy distinto. Si quisiera imitarlo, no saldría bien. Prefiero ser la mejor versión de mí mismo y no una versión equivocada de quien ya estuvo".

Con su asunción programada para el próximo miércoles, las palabras de Baigorrí anticipan una inminente reorganización de la estructura de mando del Ministerio Público Fiscal, priorizando la confianza y el entendimiento jurídico para delinear la nueva política penal de San Juan.