Sica advirtió que la reforma laboral no puede ser un cliché sin contenidos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, advirtió hoy que “la reforma laboral no puede ser un cliché, donde se dicen un montón de cosas pero no pasa nada”, y criticó también a algunos sindicatos y cámaras empresariales por maniobras a las que calificó como "curros”. "No podemos condenar a la mitad de los argentinos a no tener un trabajo decente. La legislación debería proteger al trabajador y el puesto de trabajo, que cambia todo el tiempo”, dijo Sica al exponer sobre el mercado de trabajo en el 55 Coloquio de IDEA que se desarrolla en Mar del Plata. En el mercado de trabajo “mucho hicimos desde el Gobierno, pero todavía queda mucho por hacer”, dijo el funcionario, y detalló la iniciativa de reforma impositiva que impulsa el oficialismo, con rebaja de impuestos para que las pymes puedan contratar nuevos empleados. Pero Sica también apuntó a la necesidad de reformar “muchos convenios laborales que se redactaron en la década de los 70, y que ahora han quedado desfasados” También llamó a terminar “con los curros, como el pago del seguro de sepelio para trabajadores de 35 años” y dijo que en maniobras como esas “la culpa no es sólo de los sindicatos sino también de las cámaras empresariales que están asociadas a esos curros”. También apuntó a la necesidad de “desarmar la industria del juicio”, que genera “más trabajo informal y un curro que se lo reparten entre los abogados y los jueces”. En esta ola de críticas a empresarios y sindicatos, Sica no se privó también de hablar de la responsabilidad del Estado, que no controla debidamente el dinero que otorga en subsidios. En ese caso, puso como ejemplo que “no es lo mismo los centros de capacitación de la UOM o la Uocra, que otros que son sellos para cobrar el subsidio que le da el Estado”.