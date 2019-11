Sigue "crítica" la joven apuñalada en Pinar de Rocha y se niega a declarar la detenida

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La joven de 22 años acusada de apuñalar a otra el lunes en el interior del boliche Pinar de Rocha, del partido bonaerense de Morón, se negó a declarar hoy ante la Justicia, mientras que la víctima continuaba internada en "estado crítico", informaron fuentes judiciales.



Se trata de Micaela Emilce Rodríguez, quien fue conducida ante el fiscal de Morón Fernando Capello, pero rechazó la posibilidad de declarar al ser interrogada por el delito de "tentativa de homicidio simple".



Mientras tanto, la víctima, identificada como Sofía Gil Morales Castro (22), continuaba alojada en terapia intensiva en el Hospital General de Agudos Luis Güemes, "en estado crítico y con pronóstico reservado", tras ser operada dos veces desde que ocurrió el ataque.



El hecho ocurrió el lunes por la madrugada en el conocido boliche situado en el límite entre Ramos Mejía y Villa Sarmiento, en el oeste del conurbano.



En circunstancias que aún no pudieron ser esclarecidas, la víctima se encontraba dentro del local cuando fue agredida con un objeto punzante en el abdomen y sufrió graves heridas que le afectaron principalmente un riñón, pero también dañaron otros órganos.



En el momento, la agresora no pudo ser detenida, pero luego de realizar tareas investigativas y chequear algunos domicilios en la localidad de Villa Celina, en La Matanza, finalmente fue apresada en una escuela de esa localidad, donde vive y trabaja como portera.



En principio, los investigadores creen que la agresión se debió a que la víctima es la pareja actual del ex novio de la imputada, por lo que se están tratando de recabar testimonios en ese sentido.