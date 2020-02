Sigue el debate sobre qué jueces de Casación deben entender en el caso de los cuadernos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Tres jueces de la Cámara Federal de Casación Penal rechazaron hoy hacerse cargo de 34 incidentes de apelación pendientes de resolución vinculados a la causa por los llamados "cuadernos de la corrupción" y otras investigaciones relacionadas.



Se trata de los magistrados Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, de la Sala IV del máximo tribunal penal del país, quienes entendieron que esos planteos deben ser resueltos por sus pares de la Sala III, de acuerdo a la resolución a la que accedió Télam.



Se trata de 34 incidentes presentados por procesados en la causa central y otras investigaciones vinculadas que tiene que resolver Casación y que el lunes último fueron remitidos a la Sala IV, que ahora consideró que no le corresponde hacerse cargo del caso.



En la resolución, los camaristas aludieron a la "inexistencia de un motivo de



atracción hacia esta Sala IV" y entendieron que, "por ello, corresponde devolver la totalidad de los expedientes remitidos a la Sala III, haciendo saber a los distinguidos colegas que, en caso de no compartir la solución aquí adoptada, consideren elevar la cuestión a la Presidencia de esta Cámara Federal de Casación".



El lunes último, otra sala de Casación, la uno, anuló la prisión preventiva dictada en el caso para la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner.



Pero están pendientes de resolución otros recursos, como por ejemplo una queja por Casación denegada contra el rechazo a un planteo de nulidad y confirmación parcial de un procesamiento a la Vicepresidenta.



También hay recursos de otros procesados como del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y empresarios como Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyera y Antenor Acosta, entre otros.



"La Sala III remitió 34 expedientes en trámite (los que ingresaron a dicha sede a partir de agosto de 2019, algunos de los cuales incluyen recursos de Casación contra la imposición de medidas cautelares", recordaron Hornos, Borinsky y Carbajo.



Para ello, argumentaron que estos magistrados intervinieron en una causa relacionada y previa vinculada al supuesto enriquecimiento ilícito de Julio De Vido, pero esto fue desestimado porque esa investigación "no se presenta actual,pues no hay actuaciones en trámite ante esta Sala y las eventuales radicaciones futuras son inciertas y conjeturales".



"Por otra parte, la Sala III ha venido ejerciendo su jurisdicción de manera constante en múltiples expedientes originados" en causas vinculadas a las que ahora se discuten, sostuvieron.



Por ello, y "aún sin emitir opinión sobre el fondo del asunto, cobra aplicación al caso el principio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto a que las actuaciones deben continuar su desarrollo ante el mismo tribunal en el cual han alcanzado avanzado estado de trámite", concluyeron.



La Sala III está integrada por los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Guillermo Yacobucci y el año pasado le pidió a sus pares de la sala uno la remisión del todo el caso cuadernos.



Finalmente, el lunes se declararon incompetentes y lo derivaron a la Sala IV, que ahora también rechazó ocuparse del tema.