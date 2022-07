Silvina Batakis abre la discusión por las metas con el FMI: los dólares que busca en Estados Unidos

En medio de la incertidumbre que empujó la brecha entre dólar oficial y paralelo al 160%, la ministra de Economía, Silvina Batakis llegó a Washington DC, donde este lunes al mediodía tiene previsto reunirse con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, además de autoridades del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, del Banco Mundial, empresas e inversores de Wall Street.

El Gobierno trabaja en medidas para calmar al mercado y necesita una señal del Fondo, pero también buscará destrabar unos u$s 500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La ministra estuvo reunida el viernes con el presidente Alberto Fernández y el presidente del Banco Central con un paquete de medidas en estudio que el mandatario refrendó un día después ante Cristina Fernández en Olivos en una hermética reunión.

El Gobierno busca agilizar los desembolsos que permitan reforzar reservas y rediscutir con el FMI las metas del segundo semestre en medio de la corrida cambiaria y la aceleración de la inflación que genera nuevas demandas sociales. Batakis dio señales para ajustar el gasto pero para los economistas, falta más: las erogaciones deberían caer dos dígitos para cumplir con la meta de 2,5%/PBI a fin. Por lo de año pronto, estiman que el rojo llegará a 3%/PBI, según detalló Equilibra.

Para el Central, la tensión en las reservas internacionales es estacional, impulsada por los mayores pagos de energía, y hay que llegar a septiembre, cuando aflojen las importaciones por la mejora climática, mientras que en la mesa chica se discuten los mecanismos para que el campo liquide unos u$s 14.500 millones retenidos. En la entidad esperan que esta semana empiece a bajar la presión cambiaria que operó en las últimas semanas, mientras se busca "perfeccionar la normativa" para el pago de importaciones a fin de no afectar procesos productivos.

En el Tesoro de EE.UU. dialogará con David Lipton, asesor de Janet Yellen y ex número dos del FMI de Christine Lagarde con el que el Gobierno de Mauricio Macri cerró el acuerdo de Stand By por u$s 45.000 millones.

Batakis, que extenderá la actividad en Estados Unidos hasta el martes, cenó anoche con el embajador Jorge Argüello para preparar el primer encuentro presencial con Georgieva, a quien la ministra le aseguró el compromiso con el acuerdo pero advirtió que era necesario rediscutir metas.

Presión contra el FMI

Poco después de asumir, Batakis tuvo una videoconferencia con Georgieva, para quien la Argentina necesita tomar "medidas dolorosas" que darían fruto más adelante. Los acreedores privados consideran que el Fondo fue hasta ahora muy permisivo con la el país y presionan para que el organismo muestre 'amor duro', como reclamó un reciente editorial del Financial Times.

La ministra estará acompañada por Sergio Chodos, representante ante el FMI, mientras que Georgieva convocó al director regional Ilan Goldfajn, a la saliente Julie Kozack y al responsable del Staff Argentina, Luis Cubeddu. Argüello tuvo una reunión previa con Goldfajn para preparar el terreno, mientras que Batakis dialogó con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley.

"El apoyo del organismo es fundamental para garantizar que continuarán los desembolsos de dólares y no profundizar aun más la incertidumbre. Para eso, el Gobierno debe lograr flexibilizar las metas de diciembre, hoy de difícil cumplimiento, y comprometerse a cambiar el programa económico", detalló Claudio Caprarulo, director de Analytica.

El martes habrá desayuno de trabajo con inversores y analistas de Wall Street en la sede de la Embajada Argentina en Dupont Circle. El embajador organizó una ronda con la Cámara de Comercio de EE.UU. y bilaterales con Google, Chevron, Amazon y General Motors, según indicó a Télam.

LA INTERNA DEL BID

El BID demoró el semestre pasado el financiamiento acordado. Para los funcionarios locales es parte de una interna en Washington DC por el control del organismo, a cargo de Mauricio Claver-Carone, designado por Donald Trump.

"Está fuera de discusión. Argentina es un país insolvente. No vamos a regalar u$s 500 millones del patrimonio del BID para que se esfumen", es la frase que se atribuye a Claver-Carone en la última reunión de directorio, según publicó Página/12.

Licitación, inflación y tasas

En el frente interno el Tesoro volverá a enfrentar una licitación de deuda esta semana en el mercado en pesos y se esperan señales también del Banco Central frente a la inflación del mes, en un contexto donde el aumento de la brecha cambiaria volvió a dejar a la economía "sin precios".

La evolución del escenario económico en lo inmediato, de acuerdo con los economistas de la consultora MAP, aguarda una definición frente a la inflación. La próxima reunión de directorio del BCRA llegará un día después de la licitación del 27. "Tras conocerse el dato de inflación junio (que marcó 5,3% y cortó la 'desaceleración') la autoridad monetaria no modificó la tasa de interés de política monetaria", recuerdan los analistas.

En el caso del roll over de la deuda en pesos, el Ministerio de Economía logró ganar aire y redujo los vencimientos del mes en el primer test de Batakis hace dos semanas, cuando convalidó una suba de tasas y canjeó deuda que vencía a fin de mes por una canasta a 2023 que redujo los vencimientos proyectados del mes -inicialmente cercanos a $ 500.000 millones- en aproximadamente $190.400 millones, de acuerdo con el detalle de Economía. En el segundo semestre vencen $ 4,5 billones, (5,5% del PBI), clave para moderar la emisión.

En tanto, la incertidumbre sobre la economía argentina y la disparada de los dólares paralelo y financieros llevó a un nuevo escenario de "economía sin precios" y actualización de listas que volverían a poner a la inflación de julio una vez más cerca del 7% de acuerdo con las estimaciones privadas.

"Los márgenes para no dar respuestas son cada vez más estrechos y los riesgos ante la inacción de la política o medidas equivocadas crecen de manera acelerada", enfatizaron los economistas.

Por Patricia Valli.